Emekliye seyyanen zam hamlesi: Erdoğan’dan seçim hazırlığı iddiası

Sahadan gelecek beklentilerin, seçim öncesinde kamuoyuna "müjde" olarak sunulabilecek düzenlemelere temel oluşturacağı ifade ediliyor. Ancak söz konusu vaatlerin hangilerinin somutlaşacağı, bütçe kaynaklarının nasıl sağlanacağı ve takvimin nasıl işleyeceği belirsizliğini koruyor.