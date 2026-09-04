İktidar partisi erken seçim ihtimallerine karşı sahaya inmeye hazırlanıyor. Cumhuriyet'in haberine göre seçimin Mayıs 2027’de yapılabileceği yönündeki iddialarla birlikte AK Parti teşkilatlarının ekim ayında geniş kapsamlı bir saha çalışması başlatacağı öne sürülüyor. Teşkilatların doğrudan sahadan derleyeceği sorun ve talepleri raporlaştırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacağı belirtiliyor.
Emekliye seyyanen zam hamlesi: Erdoğan’dan seçim hazırlığı iddiası
AK Parti'nin ekimde sahaya inerek derleyeceği raporları Erdoğan'a sunacağı öne sürüldü. Olası seçim öncesi emekliye seyyanen zam, yüksek promosyon, ehliyet affı, taşerona kadro ve öğretmen atamalarının "müjde" olarak gündeme gelebileceği belirtiliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Sahadan gelecek beklentilerin, seçim öncesinde kamuoyuna "müjde" olarak sunulabilecek düzenlemelere temel oluşturacağı ifade ediliyor. Ancak söz konusu vaatlerin hangilerinin somutlaşacağı, bütçe kaynaklarının nasıl sağlanacağı ve takvimin nasıl işleyeceği belirsizliğini koruyor.
Emekliler, Taşeron İşçiler ve Öğretmenler Masada
Kulislerde değerlendirileceği ileri sürülen başlıca düzenlemeler şu şekilde öne çıkıyor:
Emekliye Seyyanen Zam ve Yüksek Promosyon: Emekli aylıklarına ilave artış yapılması ve kamu/özel bankalar aracılığıyla ödenen promosyon tutarlarının yukarı çekilmesi masadaki en kritik maddelerden biri.
Taşerona Kadro: Çalışma hayatına yönelik en çok talep gören başlıklardan biri olan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusunun yeniden gündeme alınması bekleniyor.
Öğretmen Atamaları ve Ehliyet Affı: Seçim öncesi geniş kitleleri ilgilendiren ek öğretmen atamaları ile ehliyet affı düzenlemesinin de paket kapsamında değerlendirileceği iddia ediliyor.
Sahadan toplanacak raporların ardından hangi taleplerin kanun teklifine dönüşeceği ve uygulamaya ne zaman konulacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak sunumun ardından netlik kazanacak.