Yeniçağ Gazetesi
04 Eylül 2026 Cuma
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Gündem Emekliye seyyanen zam hamlesi: Erdoğan’dan seçim hazırlığı iddiası

Emekliye seyyanen zam hamlesi: Erdoğan’dan seçim hazırlığı iddiası

AK Parti'nin ekimde sahaya inerek derleyeceği raporları Erdoğan'a sunacağı öne sürüldü. Olası seçim öncesi emekliye seyyanen zam, yüksek promosyon, ehliyet affı, taşerona kadro ve öğretmen atamalarının "müjde" olarak gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Emekliye seyyanen zam hamlesi: Erdoğan’dan seçim hazırlığı iddiası - Resim: 1

İktidar partisi erken seçim ihtimallerine karşı sahaya inmeye hazırlanıyor. Cumhuriyet'in haberine göre seçimin Mayıs 2027’de yapılabileceği yönündeki iddialarla birlikte AK Parti teşkilatlarının ekim ayında geniş kapsamlı bir saha çalışması başlatacağı öne sürülüyor. Teşkilatların doğrudan sahadan derleyeceği sorun ve talepleri raporlaştırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacağı belirtiliyor.

1 6
Emekliye seyyanen zam hamlesi: Erdoğan’dan seçim hazırlığı iddiası - Resim: 2

Sahadan gelecek beklentilerin, seçim öncesinde kamuoyuna "müjde" olarak sunulabilecek düzenlemelere temel oluşturacağı ifade ediliyor. Ancak söz konusu vaatlerin hangilerinin somutlaşacağı, bütçe kaynaklarının nasıl sağlanacağı ve takvimin nasıl işleyeceği belirsizliğini koruyor.

2 6
Emekliye seyyanen zam hamlesi: Erdoğan’dan seçim hazırlığı iddiası - Resim: 3

Emekliler, Taşeron İşçiler ve Öğretmenler Masada

Kulislerde değerlendirileceği ileri sürülen başlıca düzenlemeler şu şekilde öne çıkıyor:

Emekliye Seyyanen Zam ve Yüksek Promosyon: Emekli aylıklarına ilave artış yapılması ve kamu/özel bankalar aracılığıyla ödenen promosyon tutarlarının yukarı çekilmesi masadaki en kritik maddelerden biri.

3 6
Emekliye seyyanen zam hamlesi: Erdoğan’dan seçim hazırlığı iddiası - Resim: 4

Taşerona Kadro: Çalışma hayatına yönelik en çok talep gören başlıklardan biri olan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusunun yeniden gündeme alınması bekleniyor.

4 6
Emekliye seyyanen zam hamlesi: Erdoğan’dan seçim hazırlığı iddiası - Resim: 5

Öğretmen Atamaları ve Ehliyet Affı: Seçim öncesi geniş kitleleri ilgilendiren ek öğretmen atamaları ile ehliyet affı düzenlemesinin de paket kapsamında değerlendirileceği iddia ediliyor.

5 6
Emekliye seyyanen zam hamlesi: Erdoğan’dan seçim hazırlığı iddiası - Resim: 6

Sahadan toplanacak raporların ardından hangi taleplerin kanun teklifine dönüşeceği ve uygulamaya ne zaman konulacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak sunumun ardından netlik kazanacak.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro