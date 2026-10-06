Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon tahminleri doğrultusunda Ocak 2027 için hesaplanan tek haneli maaş artış oranları, ekonomik zorluklarla mücadele eden emeklilerde büyük tepkiye yol açtı.
Emekli ve memur maaş zammı hesabı sil baştan değişti
Emekli ve memur maaş zammı için iktidarın masasındaki 3 rakam ortaya çıktı. İşte hesaplamalara göre emekli ve memur maaş tahminleri...Kaynak: Diğer
Kesin zam oranları ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileriyle netleşecek olsa da mevcut projeksiyonlar tablonun ana hatlarını çiziyor.
Yıl sonu enflasyon hedeflerine göre zam oranının Merkez Bankası beklentisinde yüzde 8,70, OVP öngörüsünde (yüzde 28,4) yüzde 9,04 ve Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarında (yüzde 29,61) ise yüzde 10,06 seviyesinde gerçekleşmesi hesaplanıyor.
Farklı bir hesaplama yöntemine tabi olan memurlarda enflasyon farkına eklenecek yüzde 5’lik toplu sözleşme artışıyla birlikte maaş zamlarının yüzde 6,66 ile yüzde 8,01 aralığında kalacağı tahmin ediliyor.
Halihazırda 23 bin 552 TL olan en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı, kök maaş uygulaması nedeniyle enflasyon oranında otomatik olarak artmıyor.
Yasal bir adımla taban aylığa enflasyon oranında artış yansıtılırsa, maaşların oransal senaryolara göre 25 bin 600 TL ile 25 bin 922 TL arasında şekillenmesi bekleniyor.
Mevcut durumda 31 bin 527 TL olan en düşük memur emekli maaşının ise 33 bin 628 TL ile 34 bin 51 TL seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.
Nefes'te yer alan haberde ise hesaplanan yüzde 10 civarındaki artışın bir zam değil, yalnızca eriyen alım gücünün gecikmeli bir telafisi olduğunu vurgulayan emekliler, ortaya çıkan tablodan şikayetçi.
Beklenen yaklaşık 27 bin 500 TL'lik gelirle artan kira ve fatura maliyetlerinin altından kalkılamayacağını belirten vatandaşlar, durumu "açlığa mahkumiyet" olarak nitelendiriyor.
Ekonomik sıkıntıların sosyal hayata yansımasına dikkat çeken emekliler, torunlarına cep harçlığı verememekten veya marketten ufak bir ikram alamamaktan derin bir utanç duyduklarını ifade ediyor.
Çoğu emekli, bütçe yetersizliğinden ötürü aile ziyaretlerinden dahi kaçınır hale geldiklerini belirterek mevcut maaş düzenlemelerinin yaşam standartlarını karşılamaktan çok uzak olduğunun altını çiziyor.
NOT: Bu haberde maaş hesaplamaları veriler üzerinden yapılmıştır.