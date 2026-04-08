Ankara’nın Sincan ilçesinde emekli uzman çavuş, eşini ve ve bir kızını öldürüp diğer kızını yaraladıktan sonra canına kıydı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Sincan ilçesinde saat 22.30 sıralarında emekli Uzman Çavuş, R.B. ailesi ile tartışmasının ardından eşi D.B. ve kızları I.N.B. ve S.B.’ye beylik tabancası ile ateş ettikten sonra aynı tabanca ile kendini vurdu. Şüpheli R.B., eşi D.B. ve kızı I.N.B. olay yerinde vefat etti.

Diğer kızı S.B. ise yaralandı. Olay ile ilgi Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı iki Cumhuriyet Savcısını görevlendirildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.