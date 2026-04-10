Yeniçağ Gazetesi
10 Nisan 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Emekli maaşının değişeceği tarihi açıkladı: SGK uzmanı ‘seyyanen zam geliyor’ dedi

SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına ekstra seyyanen zam için en güçlü ihtimalin seçim sürecine yaklaşılmasıyla birlikte 2027 yılı olacağını açıkladı.

Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Emekli maaşının değişeceği tarihi açıkladı: SGK uzmanı ‘seyyanen zam geliyor’ dedi - Resim: 1

Ocak ayında yapılan zam ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL sınırına kadar gelmemişti. Bu noktada hükümet gelen tepkiler ile beraber en düşük maaşı 20 bin TL yapmıştı.

1 10
Emekli maaşının değişeceği tarihi açıkladı: SGK uzmanı ‘seyyanen zam geliyor’ dedi - Resim: 2

Emeklilere yapılan maaş zammı 35 bin TL sınırına dayan açlık sınırı karşısında derman olamıyor. En düşük emekli maaşının bu tutarların çok altında kalmasından dolayı pek çok emekli maaşlarına ekstra zam talep ediyor.

2 10
Emekli maaşının değişeceği tarihi açıkladı: SGK uzmanı ‘seyyanen zam geliyor’ dedi - Resim: 3

Bu noktada emeklilerin talebi ise seyyanen zam oldu. Ancak iktidar tarafında bu zammı verecek kaynak şu an için yok. Bayram ikramiyelerine bile artış yapılmamıştı.

3 10
Emekli maaşının değişeceği tarihi açıkladı: SGK uzmanı ‘seyyanen zam geliyor’ dedi - Resim: 4

Seyyanen zam, çalışanlara veya emeklilere unvan, kıdem veya mevcut maaş farkı gözetilmeksizin, herkese eşit miktarda (TL bazında) yapılan maaş artışı olarak biliniyor.

4 10
Emekli maaşının değişeceği tarihi açıkladı: SGK uzmanı ‘seyyanen zam geliyor’ dedi - Resim: 5

SGK uzmanı İsa Karakaş ise katıldığı bir programda seyyanen zamma dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

5 10
Emekli maaşının değişeceği tarihi açıkladı: SGK uzmanı ‘seyyanen zam geliyor’ dedi - Resim: 6

İsa Karakaş, mevcut ekonomik sarsıntılar nedeniyle bu Temmuz ayında seyyanen bir düzenlemenin zor göründüğünü söyledi.

6 10
Emekli maaşının değişeceği tarihi açıkladı: SGK uzmanı ‘seyyanen zam geliyor’ dedi - Resim: 7

Ancak sistemin fabrika ayarlarına dönmesi ve 17 milyon emeklinin nefes alabilmesi için bu zammın kaçınılmaz olduğunu Karakaş, belirtti.

7 10
Emekli maaşının değişeceği tarihi açıkladı: SGK uzmanı ‘seyyanen zam geliyor’ dedi - Resim: 8

Karakaş, seyyanen zam için en güçlü ihtimalin seçim sürecine yaklaşılmasıyla birlikte 2027 yılı olacağını öngördüğünü ifade etti.

8 10
Emekli maaşının değişeceği tarihi açıkladı: SGK uzmanı ‘seyyanen zam geliyor’ dedi - Resim: 9

Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Bu 2026 Temmuz'da değil ama 2027'de seyyanen zammın mutlaka yapacağı inancındayım. Ben onu öngörüyorum.

9 10
Emekli maaşının değişeceği tarihi açıkladı: SGK uzmanı ‘seyyanen zam geliyor’ dedi - Resim: 10

Çünkü neden? 17 milyona yakın emekli ve hak sahibi var. Bunların durumu son derece kötüleşti. Sistemin fabrika ayarlarına için, emeklilerin rahat nefes alması için seyyanen zammın mutlaka yapılması elzem. Ancak bu Temmuz ayında biraz zor. Çünkü neden? Ekonominin dengeleri sarsıldı. Bu savaş nedeniyle maalesef bütün dünyada olduğu gibi bizim ekonominin dengeleri de sarsıldı. Dolayısıyla bu Temmuz'da bir beklentimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz"

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro