Emekli maaş promosyonu yarışı alev aldı: Bankalar kesenin ağzını sonuna kadar açtı

AKBANK
Akbank, SGK emeklilerine yönelik Temmuz 2026 dönemine ilişkin promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emekli maaşını bankaya taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen müşterilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ödeniyor.
AKBANK
Akbank, SGK emeklilerine yönelik Temmuz 2026 dönemine ilişkin promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emekli maaşını bankaya taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen müşterilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ödeniyor.
ALBARAKA
Albaraka Türk, SGK emeklilerine yönelik Temmuz 2026 promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon, ek koşullarla birlikte ise toplamda 30.000 TL'ye ulaşan ödül fırsatı sunuluyor.1 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Banka, 3 yıl boyunca maaşını Albaraka Türk'ten alma taahhüdü veren müşterilere promosyon ödemesi yapıyor.
Promosyon tutarı emekli maaşına göre değişirken, otomatik fatura ödeme talimatı veren ve yeni emekli müşteri yönlendirenlere ek ödüller sağlanıyor. Referans sistemiyle her yeni emekli müşteri için ek kazanç elde edilebiliyor.
Kampanya kapsamında toplam ödeme, maaş dilimine ve ek koşullara bağlı olarak 8.300 TL'den başlayıp 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
ING BANK
ING Bank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine yönelik yeni bir promosyon kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, maaş tutarına göre koşulsuz 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödeniyor. Ek avantajlarla birlikte toplam promosyon tutarı 32.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan müşterilere 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon verilirken, ek olarak harcama ve ürün kullanımına bağlı bonuslarla toplam kazanımın artırılabileceği belirtildi. Buna göre Bonus Kart veya Paracard ile yapılan harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi işlemler üzerinden 10.000 TL'ye kadar ek ödül sağlanabiliyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Şekerbank'a taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere 35.000 TL'ye kadar promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 0 – 9.999 TL maaş alan emeklilere 18.000 TL'ye kadar, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise ek koşullarla birlikte 35.000 TL'ye kadar toplam ödeme yapılabiliyor.1 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Banka, 3 yıl boyunca maaşını Şekerbank'tan alma taahhüdü verilmesini şart koşuyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını İş Bankası'na taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek avantajlarla birlikte toplamda 25.000 TL'ye kadar kazanç fırsatı sunuyor.Kampanya 1–31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olurken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını 3 yıl boyunca İş Bankası'ndan alma taahhüdü vererek promosyondan yararlanabiliyor.Ek fırsatlar kapsamında yeni müşterilere fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarına bağlı MaxiPuan ödemeleri yapılırken, toplam ek kazancın 10.000 TL'ye kadar çıkabildiği belirtildi.
HALKBANK
Halkbank, SGK emeklilerine yönelik promosyon uygulamasına ilişkin başvuru ve ödeme detaylarını açıkladı. Emekli maaşını bankadan alan müşteriler, promosyon başvurularını Halkbank Mobil ve internet şubesi üzerinden "Emekli Promosyon Başvurusu" menüsünden gerçekleştirebiliyor. Başvuruların yanı sıra izleme ve iade işlemleri de aynı kanallar üzerinden yapılabiliyor. Bankanın güncel tarifesine göre promosyon ödemeleri maaş tutarına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 10.000 – 14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 – 19.999 TL alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödeniyor. SGK'dan ölüm aylığı alan ve 10.000 TL'nin altında gelir elde eden hak sahipleri ise 5.000 TL promosyon alabiliyor. Halkbank, birden fazla maaş alan emekliler için toplam maaş tutarının dikkate alındığını, ayrıca önceki promosyon dönemine ait iade tutarlarının sistem üzerinden mahsup edilebildiğini bildirdi.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon, ek ürün ve kampanya avantajlarıyla birlikte ise toplamda 15.500 TL'ye kadar kazanç imkânı sunuyor.Kampanya kapsamında emekli maaşı tutarına göre kademeli promosyon ödemesi yapılırken, kredi kartı kullanımı ve fatura talimatları gibi ek işlemlerle ilave altın puan veya nakit ödüller verilebiliyor. Böylece toplam kazanç maaş dilimine göre artıyor. Bankanın açıklamasına göre emekliler, Kuveyt Türk Mobil üzerinden veya şubeler aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Promosyon ödemeleri başvurunun ardından 3 iş günü içinde hesaplara yatırılıyor. Ayrıca emekli müşterilere ücretsiz para transferi, ATM kullanım avantajları, HGS etiketi, aidatsız kart ve otomatik ödeme talimatı gibi bankacılık ayrıcalıkları da sağlanıyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, SGK emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan veya bankadan almaya devam eden emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya kapsamında promosyon tutarı, emekli maaşına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 0–9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL, 10.000–14.999 TL alanlara 8.000 TL, 15.000–19.999 TL alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon veriliyor. SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma taahhüdü vermeleri halinde kampanyadan yararlanabiliyor.
DENİZBANK
DenizBank, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını DenizBank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 12.000 TL'ye kadar temel nakit promosyonun yanı sıra, kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı ve kredili mevduat hesabı gibi ek ürün koşullarının sağlanması halinde 18.000 TL'ye kadar ilave promosyon verilebiliyor. 11 Haziran – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan, mevcut taahhüdü sona eren ya da yeni hesap açarak maaşını taşıyan SGK emeklileri yararlanabiliyor. Başvurular MobilDeniz, e-Devlet, şubeler ve çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor. Banka ayrıca ürün kullanım şartlarının yerine getirilmemesi veya taahhüdün bozulması durumunda ödenen promosyonun iade edilebileceğini bildirdi.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Türkiye Finans'a taşıyan emeklilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon ve bonus, yakınlarını yönlendiren müşterilere ise ek olarak 5.000 TL'ye kadar ödül imkânı sunuyor. Kampanya kapsamında toplam kazancın, maaş tutarına ve ek ürün kullanımına bağlı olarak 32.000 TL'ye kadar ulaşabildiği belirtildi.1 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Emekliler, maaşlarını 3 yıl boyunca Türkiye Finans'a taşıma taahhüdü vererek promosyondan faydalanabiliyor.