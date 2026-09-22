Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi “Emanet” dönemi bitti: Atölyelerde işletip kar ediyorlar

“Emanet” dönemi bitti: Atölyelerde işletip kar ediyorlar

Giresun’da fındık hasadının tamamlanmasının ardından özellikle gurbetçiler, ürünlerini emanete bırakmak veya kabuklu satmak yerine butik atölyelerde işlettiriyor. Fındıklar ezme, krokan ve kavrulmuş ürünlere dönüştürülerek farklı şehirlere götürülüyor.

Kaynak: İHA
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“Emanet” dönemi bitti: Atölyelerde işletip kar ediyorlar - Resim: 1

Giresun’da fındık hasat döneminin tamamlanmasıyla üreticilerin ürünlerini değerlendirme yöntemleri de çeşitleniyor.

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“Emanet” dönemi bitti: Atölyelerde işletip kar ediyorlar - Resim: 2

Geçmiş yıllarda olduğu gibi özellikle gurbetçiler, fındıklarını emanete bırakmak ya da kabuklu olarak satmak yerine küçük ölçekli butik atölyelerde işlettirmeyi tercih ediyor.

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“Emanet” dönemi bitti: Atölyelerde işletip kar ediyorlar - Resim: 3

Karadeniz’in fındık üretiminin yoğunlaştığı sahil kesimlerinde hizmet veren atölyelerde işlenen fındıklar; ezme, kavrulmuş fındık ve krokan gibi ürünlere dönüştürülüyor.

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“Emanet” dönemi bitti: Atölyelerde işletip kar ediyorlar - Resim: 4

Üreticiler, hazırlanan ürünleri kendi tüketimleri için kullanabildiği gibi farklı bölgelerde pazarlayarak da değerlendirebiliyor.

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“Emanet” dönemi bitti: Atölyelerde işletip kar ediyorlar - Resim: 5

Butik işletmelerde işlenen fındığın toplam rekolte içindeki payının sınırlı olduğu belirtilirken, bu uygulamanın iç tüketime katkı sağladığı ifade ediliyor.

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“Emanet” dönemi bitti: Atölyelerde işletip kar ediyorlar - Resim: 6

Özellikle gurbetçiler, fındıklarını vakumlu paketler veya farklı ürünler halinde hazırlatarak yaşadıkları şehirlere götürüyor.

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“Emanet” dönemi bitti: Atölyelerde işletip kar ediyorlar - Resim: 7

Giresun’da fındık işleme atölyesi işleten İlker Uzuner, butik işletmelerin üreticilere sunduğu imkanın önemine değindi.

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“Emanet” dönemi bitti: Atölyelerde işletip kar ediyorlar - Resim: 8

Uzuner, üreticilerden alınan fındığın işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü belirtti.

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“Emanet” dönemi bitti: Atölyelerde işletip kar ediyorlar - Resim: 9

“Amacımız ülkemize katma değerli ürünler sağlamak ve çiftçimizin yanında durmak. Çiftçimizden aldığımız ürünleri katma değerli hale getirerek üreticimize de daha fazla değer sunmak istiyoruz” dedi.

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“Emanet” dönemi bitti: Atölyelerde işletip kar ediyorlar - Resim: 10

Butik işletmeler sayesinde üreticilerin kendi fındıklarından daha fazla yararlanabildiğini ifade etti.

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“Emanet” dönemi bitti: Atölyelerde işletip kar ediyorlar - Resim: 11

Uzuner, işlenen ürünlerin hem iç tüketime katkı sunduğunu hem de isteyen üreticiler tarafından pazarlanabildiğini söyledi.

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“Emanet” dönemi bitti: Atölyelerde işletip kar ediyorlar - Resim: 12

Gurbetçilerin fındıklarını değerlendirme biçimlerinin de değiştiğini aktaran Uzuner, geçmişte ürünlerin genellikle emanete bırakıldığını belirtti.

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“Emanet” dönemi bitti: Atölyelerde işletip kar ediyorlar - Resim: 13

Uzuner, gurbetçilerin fındıklarını kırdırdıktan sonra istedikleri ölçülerde vakumlatabildiğini, ayrıca ezme, krokan ve farklı ürünler hazırlatabildiğini dile getirdi.

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“Emanet” dönemi bitti: Atölyelerde işletip kar ediyorlar - Resim: 14

Hazırlanan ürünlerin daha sonra üreticiler tarafından yaşadıkları şehirlere götürüldüğünü kaydetti.

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“Emanet” dönemi bitti: Atölyelerde işletip kar ediyorlar - Resim: 15

Fındık üretiminin yoğun olduğu sahil kesimlerinde butik işletmelerin sayısının arttığını belirten Uzuner, Artvin ile Kocaeli arasındaki bölgede bu tür işletmelerin oldukça fazla olduğunu söyledi.

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