Elektrikli otoda verimlilik rekoru: Mission Efficiency tanıtıldı

SERİ ÜRETİM MİMARİSİ VE ERİŞİLEBİLİR TEKNOLOJİ

Konsept aracın dikkat çeken bir diğer unsuru ise bu performansın egzotik bileşenlerle değil, markanın yeni ID. Polo modelinde de kullanılan seri üretim altyapısıyla sağlanmış olması.