Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Elektrikli otoda verimlilik rekoru: Mission Efficiency tanıtıldı

Elektrikli otoda verimlilik rekoru: Mission Efficiency tanıtıldı

Volkswagen, efsanevi XL1 modelinin elektrikli halefi Mission Efficiency konseptini sergiledi. Sürtünme katsayısında dünya rekoru kıran araç, tek şarjla Almanya'dan Avusturya'ya uzanan 1.278 kilometrelik gerçek yol testini başarıyla tamamladı.

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Elektrikli otoda verimlilik rekoru: Mission Efficiency tanıtıldı - Resim: 1

Alman otomotiv devi Volkswagen, 100 kilometrede 1 litre yakıt tüketen ikonik XL1 modelinin tamamen elektrikli devamı niteliğindeki Mission Efficiency modelini tanıttı.

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Elektrikli otoda verimlilik rekoru: Mission Efficiency tanıtıldı - Resim: 2

Seri üretim teknolojilerini yüksek verimlilik hedefiyle buluşturan konsept model, yollara çıkmaya hazır elektrikli araç kategorisinde üç ayrı dünya rekoruna imza attı.

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Elektrikli otoda verimlilik rekoru: Mission Efficiency tanıtıldı - Resim: 3

ÜÇ AYRI DÜNYA REKORU

Mühendislik sınırlarını zorlayan prototip, ilk olarak 0.158 Cd sürtünme katsayısı değeriyle yollara çıkabilen en aerodinamik otomobil unvanını elde etti.

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Elektrikli otoda verimlilik rekoru: Mission Efficiency tanıtıldı - Resim: 4

Araç, 68 km/s sabit hızda yapılan ölçümlerde 6,48 kWh/100 km gibi rekor bir tüketim değerine ulaşarak kendi segmentinin en tasarruflu elektrikli aracı olmayı başardı.

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Elektrikli otoda verimlilik rekoru: Mission Efficiency tanıtıldı - Resim: 5

GERÇEK YOL ŞARTLARINDA 1.278 KİLOMETRE

Kağıt üzerindeki verileri sahada test etmek isteyen üretici, aracı Wolfsburg'dan Viyana'ya uzanan 1.278 kilometrelik zorlu bir rotaya çıkardı.

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Elektrikli otoda verimlilik rekoru: Mission Efficiency tanıtıldı - Resim: 6

. Şarj kayıpları dahil 100 kilometrede ortalama 7,51 kWh tüketim kaydeden araç, yol boyunca maksimum 138 km/s hıza ulaştı.

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Elektrikli otoda verimlilik rekoru: Mission Efficiency tanıtıldı - Resim: 7

Modelin 54,9 kWh kapasiteli bataryası yolculuk süresince yalnızca bir kez şarj edildi ve varış noktası olan Viyana'ya ulaşıldığında bataryada halen 164 kilometrelik menzil kaldığı görüldü.

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Elektrikli otoda verimlilik rekoru: Mission Efficiency tanıtıldı - Resim: 8

SERİ ÜRETİM MİMARİSİ VE ERİŞİLEBİLİR TEKNOLOJİ

Konsept aracın dikkat çeken bir diğer unsuru ise bu performansın egzotik bileşenlerle değil, markanın yeni ID. Polo modelinde de kullanılan seri üretim altyapısıyla sağlanmış olması.

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Elektrikli otoda verimlilik rekoru: Mission Efficiency tanıtıldı - Resim: 9

Araçta ID. Polo'dan aktarılan 135 beygir (99 kW) gücündeki elektrik motoru ve ön tekerlekten çekiş sistemi görev yapıyor.

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Elektrikli otoda verimlilik rekoru: Mission Efficiency tanıtıldı - Resim: 10

Damla formundaki gövde yapısı, kapatılmış arka tekerlekleri, tavan panellerindeki güneş pilleri ve ultra hafif 2+2 kabin tasarımı sayesinde model, otoyol sürüşlerinde standart bir hatchback araca kıyasla yüzde 30 daha az enerji tüketiyor.

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Elektrikli otoda verimlilik rekoru: Mission Efficiency tanıtıldı - Resim: 11
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Elektrikli otoda verimlilik rekoru: Mission Efficiency tanıtıldı - Resim: 12
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Elektrikli otoda verimlilik rekoru: Mission Efficiency tanıtıldı - Resim: 13
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Elektrikli otoda verimlilik rekoru: Mission Efficiency tanıtıldı - Resim: 14
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Elektrikli otoda verimlilik rekoru: Mission Efficiency tanıtıldı - Resim: 15
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