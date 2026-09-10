Benzinli, dizel ve hibrit seçeneklerinin ardından gelen elektrikli versiyon, 800V mimarisi ve yüksek çekme kapasitesiyle dikkat çekiyor.
Elektrikli Hyundai Staria'nın fiyatı ve özellikleri açıklandı
Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, fütüristik tasarımıyla büyük beğeni toplayan popüler minivan modeli Staria'nın tamamen elektrikli versiyonunu Avrupa pazarında resmi olarak satışa sundu.Haber Merkezi
Uzun süredir merakla beklenen Hyundai Staria Electric, MPV ve ticari araç segmentinde standartları yeniden belirlemeyi hedefliyor. Ioniq serisinden aktarılan üst düzey altyapısı, 430 kilometrelik menzili ve 57.500 eurodan başlayan Avrupa satış fiyatıyla yollara çıkan model, yüksek şarj hızıyla öne çıkıyor.
800V MİMARİSİ VE KUVVETLİ PERFORMANS
Minivan segmentinde nadir görülen 800 voltluk şarj mimarisiyle donatılan Staria Electric, 84 kWh kapasiteli batarya ve 218 beygir güç üreten elektrik motoruna sahip. WLTP standartlarına göre 430 kilometreye kadar menzil sunan araç, DC hızlı şarj teknolojisi sayesinde %10'dan %80 şarj seviyesine sadece 20 dakikada ulaşabiliyor.
2 TON ÇEKME KAPASİTESİ VE V2L TEKNOLOJİSİ
Ticari ve aile kullanımı gereksinimlerini eksiksiz karşılayan model, dizel rakipleriyle yarışacak şekilde 2 tona kadar çekme kapasitesi vadediyor.
Araçta bulunan Vehicle-to-Load (V2L) teknolojisi sayesinde bataryadaki enerji harici elektrikli aletleri çalıştırmak için kullanılabiliyor. Öte yandan elektrik motorunun sessizliğine ek olarak gövdeye ek ses yalıtımları uygulandı ve süspansiyon sistemi batarya ağırlığına göre yeniden optimize edildi.
FERAH KABİN VE AVRUPA SATIŞ FİYATLARI
Geniş cam yüzeyleri ve uzun aks mesafesiyle ferah bir kabin sunan aracın ön konsolunda iki adet 12.3 inçlik ekran yer alırken, klima ayarlarında ergonomi için fiziksel tuşlar korundu. Hyundai Staria Electric'in Avrupa pazarındaki giriş seviyesi Trend paketi 57.500 euro, en üst Calligraphy donanımı ise 67.000 euro başlangıç fiyatıyla alıcı buluyor. Sürüş destek ve üst donanım paketleri için 2.100'er euro, panoramik tavan paketi için ise 1.300 euro ek ödeme talep ediliyor.