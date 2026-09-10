Elektrikli Hyundai Staria'nın fiyatı ve özellikleri açıklandı

Geniş cam yüzeyleri ve uzun aks mesafesiyle ferah bir kabin sunan aracın ön konsolunda iki adet 12.3 inçlik ekran yer alırken, klima ayarlarında ergonomi için fiziksel tuşlar korundu. Hyundai Staria Electric'in Avrupa pazarındaki giriş seviyesi Trend paketi 57.500 euro, en üst Calligraphy donanımı ise 67.000 euro başlangıç fiyatıyla alıcı buluyor. Sürüş destek ve üst donanım paketleri için 2.100'er euro, panoramik tavan paketi için ise 1.300 euro ek ödeme talep ediliyor.