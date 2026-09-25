Elazığ şehidini kalbine gömdü

Şehit Sevim için İmam-ı Azam Camisi’nde tören düzenlendi. Törene Vali Numan Hatipoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.