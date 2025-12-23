Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve eski Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklu bulunduğu uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan ve soruşturmada tutuklu bulunan haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin savcılığa verdiği ek ifadesi ortaya çıktı.

'GEÇMİŞTE KULLANDIM'

Daha önce uyuşturucu kullanmadığını açıklayan Cebeci, bu kez ifadesinde uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandığını söyledi. Cebeci, telefonunun şifresini ise kendi rızası ile verdiğini duyurdu.

SARAN HAKKINDA KONUŞTU

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında da konuşan Cebeci, "2021 yılında Sadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak bir ilişki yaşadım. Sonrasında arkadaş kaldık" dedi.

İŞTE CEBECİ'NİN EK İFADESİ

Cebeci'nin ek ifadesi şu şekilde:

"Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak gerçekleri açığa çıkarmak için ifade veriyorum. Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için kendi rızamla verdim. Hatta kullandığım ikinci telefonumun şifresini kendi rızamla verdim. Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve Whatsapp yazışmalarında uyuşturucu kullanıma dair deliller ortaya çıkmış. Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla k. ve kimyasal uyuşturucu kullanmadım. E.' kullanımının suç olduğunu bilmiyordum.

Yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm. 2021 yılında Sadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak bir ilişki yaşadım. Sonrasında arkadaş kaldık. Özellikle belirtmek isterim ki ben uyuşturucu satıcısı değilim. Uyuşturucu kullanıcısıyım. K. maddesini kullanmadım. Tekrardan saçımdan ve kanımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrar gelip bildiklerimi ve yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım."