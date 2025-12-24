TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 7 kulübü PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket; Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları; Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa ve Kayserispor ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçelerinden dolayı PFDK'ya gönderildi.

Başakşehir müsabakasında kırmızı kart gören Gaziantep FK futbolcusu Kevin Rodrigues de hakaret nedeniyle disipline sevk edildi.

