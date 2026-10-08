Televizyon dünyasında dizilerden peş peşe final haberleri gelmeyi sürdürüyor. Yeni sezona oldukça iddialı başlayan diziler reyting savaşına yeniliyor.
Ekranlarda yaprak dökümü başladı: İki dizinin birden fişi çekildi
Ekranlardaki dizilerde yaprak dökümü başladı. Yeni sezonla birlikte başlayan reyting yarışı bazı dizilerin ekran macerasını kısa sürede noktalamasına neden oldu. Atv'nin iki dizisi için art arda final kararı geldi.Kaynak: Diğer
Mynet'in haberine göre, Atv'nin büyük umutlarla başlayan iki dizisi birden final yaptı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü paylaştığı ve ikinci sezonunda Afra Saraçoğlu'nun diziye veda ederek yerine Bergüzar Korel’in kadroya dahil olduğu A.B.İ. dizisi yeni sezonda aradığı izleme oranını bir türlü yakalayamadı.
Fenomen dizide hikaye ve başrol değişikliği de işe yaramayınca 'erken final' kararı geldi. A.B.İ. dizisi salı akşamı ekran macerasına noktayı koydu.
Atv'nin yeni başlayan dizisi Aşk ve Taht reyting savaşına sadece 5 bölüm dayanabildi.
Akın Akınözü’nün Alaaddin Keykubat rolüyle başrolünü oynadığı dizi dün akşam final bölümüyle ekrana geldi.
BİR FİNAL KARARI DAHA GELDİ
A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın ardından Atv'den bir final haberi daha geldi. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrolünü paylaştığı Mercan Köşk dizisinin 7. bölümde ekrana veda edeceği belirtildi.