Ekranlarda yaprak dökümü başladı: İki dizinin birden fişi çekildi

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü paylaştığı ve ikinci sezonunda Afra Saraçoğlu'nun diziye veda ederek yerine Bergüzar Korel’in kadroya dahil olduğu A.B.İ. dizisi yeni sezonda aradığı izleme oranını bir türlü yakalayamadı.