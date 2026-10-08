Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ekranlarda yaprak dökümü başladı: İki dizinin birden fişi çekildi

Ekranlarda yaprak dökümü başladı: İki dizinin birden fişi çekildi

Ekranlardaki dizilerde yaprak dökümü başladı. Yeni sezonla birlikte başlayan reyting yarışı bazı dizilerin ekran macerasını kısa sürede noktalamasına neden oldu. Atv'nin iki dizisi için art arda final kararı geldi.

Kaynak: Diğer
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Ekranlarda yaprak dökümü başladı: İki dizinin birden fişi çekildi - Resim: 1

Televizyon dünyasında dizilerden peş peşe final haberleri gelmeyi sürdürüyor. Yeni sezona oldukça iddialı başlayan diziler reyting savaşına yeniliyor.

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Ekranlarda yaprak dökümü başladı: İki dizinin birden fişi çekildi - Resim: 2

Mynet'in haberine göre, Atv'nin büyük umutlarla başlayan iki dizisi birden final yaptı.

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Ekranlarda yaprak dökümü başladı: İki dizinin birden fişi çekildi - Resim: 3

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü paylaştığı ve ikinci sezonunda Afra Saraçoğlu'nun diziye veda ederek yerine Bergüzar Korel’in kadroya dahil olduğu A.B.İ. dizisi yeni sezonda aradığı izleme oranını bir türlü yakalayamadı.

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Ekranlarda yaprak dökümü başladı: İki dizinin birden fişi çekildi - Resim: 4

Fenomen dizide hikaye ve başrol değişikliği de işe yaramayınca 'erken final' kararı geldi. A.B.İ. dizisi salı akşamı ekran macerasına noktayı koydu.

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Ekranlarda yaprak dökümü başladı: İki dizinin birden fişi çekildi - Resim: 5

Atv'nin yeni başlayan dizisi Aşk ve Taht reyting savaşına sadece 5 bölüm dayanabildi.

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Ekranlarda yaprak dökümü başladı: İki dizinin birden fişi çekildi - Resim: 6

Akın Akınözü’nün Alaaddin Keykubat rolüyle başrolünü oynadığı dizi dün akşam final bölümüyle ekrana geldi.

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Ekranlarda yaprak dökümü başladı: İki dizinin birden fişi çekildi - Resim: 7

BİR FİNAL KARARI DAHA GELDİ

A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın ardından Atv'den bir final haberi daha geldi. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrolünü paylaştığı Mercan Köşk dizisinin 7. bölümde ekrana veda edeceği belirtildi.

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