Yeniçağ Gazetesi
29 Ağustos 2026 Cumartesi
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Ege’de sular ısınıyor: İtalya’dan Yunanistan’a iki savaş gemisi

Ege’de sular ısınıyor: İtalya’dan Yunanistan’a iki savaş gemisi

İtalya donanmasına ait Carlo Bergamini ve Virginio Fasan fırkateynlerinin Yunanistan'a devredilmesini öngören uygulama anlaşması, 8 Eylül'de Roma'da resmiyete kavuşacak.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ege’de sular ısınıyor: İtalya’dan Yunanistan’a iki savaş gemisi - Resim: 1

Yunanistan, donanmasını modernize etme adımlarını sürdürüyor.

1 12
Ege’de sular ısınıyor: İtalya’dan Yunanistan’a iki savaş gemisi - Resim: 2

İtalya'dan iki adet ikinci el FREMM sınıfı fırkateyn alımı için süreç hızlandı. İki ülke arasındaki Uygulama Anlaşması 8 Eylül'de Roma'da imzalanacak.

2 12
Ege’de sular ısınıyor: İtalya’dan Yunanistan’a iki savaş gemisi - Resim: 3

Törene Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias katılım sağlayacak. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da törende hazır bulunacak.

3 12
Ege’de sular ısınıyor: İtalya’dan Yunanistan’a iki savaş gemisi - Resim: 4

Etkinlikte iki ülkenin Deniz Kuvvetleri Komutanları da yer alacak.

4 12
Ege’de sular ısınıyor: İtalya’dan Yunanistan’a iki savaş gemisi - Resim: 5

Atılan imzalarla FREMM sınıfı gemilerin alım şartları netleşecek. Hukuki, mali ve teknik detaylar kesin karara bağlanacak.

5 12
Ege’de sular ısınıyor: İtalya’dan Yunanistan’a iki savaş gemisi - Resim: 6

Carlo Bergamini (F-590) fırkateyninin devri 2028'in ilk yarısında gerçekleşecek. Virginio Fasan (F-591) fırkateyni ise 2029'un ilk yarısında teslim edilecek.

6 12
Ege’de sular ısınıyor: İtalya’dan Yunanistan’a iki savaş gemisi - Resim: 7

Carlo Bergamini genel maksat görevleri için üretildi. Virginio Fasan ise denizaltı savunma harbi odaklı bir yapıya sahip.

7 12
Ege’de sular ısınıyor: İtalya’dan Yunanistan’a iki savaş gemisi - Resim: 8

Anlaşma, gemilerin operasyonel desteğini de barındırıyor. İlk dönem ve uzun vadeli bakım faaliyetleri kapsama dahil edildi.

8 12
Ege’de sular ısınıyor: İtalya’dan Yunanistan’a iki savaş gemisi - Resim: 9

Yunan tersaneleri bu süreçte aktif rol üstlenecek. Bakım ve yeni sistem entegrasyonu Yunanistan'da yapılacak.

9 12
Ege’de sular ısınıyor: İtalya’dan Yunanistan’a iki savaş gemisi - Resim: 10

İki ülke 29 Eylül 2025'te bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Bu belge, 2 adet FREMM fırkateyninin devrini öngörüyordu. Yunanistan ilave gemi alımı seçeneğini de gündeminde tutuyor.

10 12
Ege’de sular ısınıyor: İtalya’dan Yunanistan’a iki savaş gemisi - Resim: 11

Atina yönetimi donanma gücünü birleştirmeyi hedefliyor. İtalya'dan alınan FREMM'ler yeni yapıya entegre edilecek.

11 12
Ege’de sular ısınıyor: İtalya’dan Yunanistan’a iki savaş gemisi - Resim: 12

Fransa'dan tedarik edilen dört FDI sınıfı fırkateyn de bu kadroda yer alacak. Modernize edilecek MEKO 200 sınıfı fırkateynler de filo bünyesinde birlikte görev yapacak.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro