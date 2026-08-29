Yunanistan, donanmasını modernize etme adımlarını sürdürüyor.
Ege’de sular ısınıyor: İtalya’dan Yunanistan’a iki savaş gemisi
İtalya donanmasına ait Carlo Bergamini ve Virginio Fasan fırkateynlerinin Yunanistan'a devredilmesini öngören uygulama anlaşması, 8 Eylül'de Roma'da resmiyete kavuşacak.Kaynak: Haber Merkezi
İtalya'dan iki adet ikinci el FREMM sınıfı fırkateyn alımı için süreç hızlandı. İki ülke arasındaki Uygulama Anlaşması 8 Eylül'de Roma'da imzalanacak.
Törene Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias katılım sağlayacak. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da törende hazır bulunacak.
Etkinlikte iki ülkenin Deniz Kuvvetleri Komutanları da yer alacak.
Atılan imzalarla FREMM sınıfı gemilerin alım şartları netleşecek. Hukuki, mali ve teknik detaylar kesin karara bağlanacak.
Carlo Bergamini (F-590) fırkateyninin devri 2028'in ilk yarısında gerçekleşecek. Virginio Fasan (F-591) fırkateyni ise 2029'un ilk yarısında teslim edilecek.
Carlo Bergamini genel maksat görevleri için üretildi. Virginio Fasan ise denizaltı savunma harbi odaklı bir yapıya sahip.
Anlaşma, gemilerin operasyonel desteğini de barındırıyor. İlk dönem ve uzun vadeli bakım faaliyetleri kapsama dahil edildi.
Yunan tersaneleri bu süreçte aktif rol üstlenecek. Bakım ve yeni sistem entegrasyonu Yunanistan'da yapılacak.
İki ülke 29 Eylül 2025'te bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Bu belge, 2 adet FREMM fırkateyninin devrini öngörüyordu. Yunanistan ilave gemi alımı seçeneğini de gündeminde tutuyor.
Atina yönetimi donanma gücünü birleştirmeyi hedefliyor. İtalya'dan alınan FREMM'ler yeni yapıya entegre edilecek.
Fransa'dan tedarik edilen dört FDI sınıfı fırkateyn de bu kadroda yer alacak. Modernize edilecek MEKO 200 sınıfı fırkateynler de filo bünyesinde birlikte görev yapacak.