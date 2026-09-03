Edirne’de sanayi sitesinde bir otomobil tamirhanesinde meydana gelen patlamada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.
Edirne’de LPG tankı bomba gibi patladı: Bakım yaparken alevlerin arasında kaldılar
Edirne’de bir sanayi sitesindeki otomobil tamirhanesinde LPG tankı bakımı yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Kaynak: DHA
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Olay, sabah saatlerinde, İstasyon Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi. İşyeri sahibi E.Ç ve çalışanı D.D., LPG tankına bakım yaptıkları sırada patlama oldu.
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Patlamada E.Ç. ile D.D. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan E.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, patlamayla ilgili inceleme başlattı.
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