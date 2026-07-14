Eda Ece'den 'AHBAP' açıklaması: Lütfen beni affedin

“AHBAP’a hiçbir zaman bağış yapmadım”

Eda Ece, Ahbap Derneği ile hiçbir maddi ya da organizasyonel bağının olmadığını net bir şekilde ifade etti. Oyuncu,

“AHBAP’a hiçbir zaman bağış yapmadım, herhangi bir kampanyasında yer almadım ve insanları yönlendirmedim” diyerek iddialara açıklık getirdi.

Bu kararının arkasında ise geçmişte yakın çevresinden duyduğu olumsuz bir deneyimin etkili olduğunu belirtti.