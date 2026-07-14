Oyuncu Eda Ece, Haluk Levent ve Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından yeniden gündeme gelen eski açıklamalarıyla ilgili konuştu. Sosyal medya üzerinden yaptığı kapsamlı açıklamada hem dernekle ilgili iddialara yanıt verdi hem de geçmişteki sözleri için bir kez daha özür diledi.
Eda Ece'den 'AHBAP' açıklaması: Lütfen beni affedin
Ünlü oyuncu Eda Ece, Ahbap Derneği ile ilgili iddialara yanıt verdi ve geçmişteki sözleri için yeniden özür diledi.Kaynak: Diğer
“AHBAP’a hiçbir zaman bağış yapmadım”
Eda Ece, Ahbap Derneği ile hiçbir maddi ya da organizasyonel bağının olmadığını net bir şekilde ifade etti. Oyuncu,
“AHBAP’a hiçbir zaman bağış yapmadım, herhangi bir kampanyasında yer almadım ve insanları yönlendirmedim” diyerek iddialara açıklık getirdi.
Bu kararının arkasında ise geçmişte yakın çevresinden duyduğu olumsuz bir deneyimin etkili olduğunu belirtti.
Deprem döneminde yardımlarını kendisi yaptı
Ece, deprem sürecinde yalnızca devletin çağrısıyla düzenlenen ATV ortak bağış yayınına katıldığını söyledi. Bunun dışında yardım faaliyetlerini herhangi bir aracı kurum olmadan gerçekleştirdiklerini belirtti.
Oyuncu, ekip arkadaşlarıyla birlikte ihtiyaç malzemelerini bizzat temin ederek deprem bölgesine ulaştırdıklarını ve bu süreçte reklam yapmayı tercih etmediklerini ifade etti.
“Hayatımın hatasını yaptım”
2023 yılında bir ödül töreninde deprem bölgesindeki seçim sonuçlarına yönelik yaptığı esprinin büyük bir hata olduğunu kabul eden Eda Ece, sözleri nedeniyle duyduğu pişmanlığı dile getirdi.
“O kadar ağır bir süreçti ki bir espri yapma gereği duydum. Keşke yapmasaydım. Böyle bir şey söylememeliydim” ifadelerini kullandı.
“Oy haklarına karışmak haddime değildi”
Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamanın sonunda depremzedeler başta olmak üzere kırdığı herkesten yeniden özür diledi.
“Başta depremzede vatandaşlarımız olmak üzere herkesten özür diliyorum. Oy haklarına karışmak benim haddime değildi. Gerçekten utanç içindeyim” dedi.
“Linç yıllardır devam ediyor”
Eda Ece, söz konusu açıklamanın ardından uzun süredir eleştirilere maruz kaldığını ve bu sürecin hala devam ettiğini belirtti. Ailesine kadar uzanan tepkilere rağmen sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi.
Son söz: “Lütfen beni affedin”
Hakkında oluşan algının kendisini yansıtmadığını ifade eden oyuncu, kimsenin kötülüğünü istemediğini vurgulayarak açıklamasını,
“Lütfen beni affedin. Bir daha böyle bir hadsizlik yapmayacağım” sözleriyle tamamladı.