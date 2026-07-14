Yeniçağ Gazetesi
14 Temmuz 2026 Salı
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Eda Ece'den 'AHBAP' açıklaması: Lütfen beni affedin

Eda Ece'den 'AHBAP' açıklaması: Lütfen beni affedin

Ünlü oyuncu Eda Ece, Ahbap Derneği ile ilgili iddialara yanıt verdi ve geçmişteki sözleri için yeniden özür diledi.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Eda Ece'den 'AHBAP' açıklaması: Lütfen beni affedin - Resim: 1

Oyuncu Eda Ece, Haluk Levent ve Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından yeniden gündeme gelen eski açıklamalarıyla ilgili konuştu. Sosyal medya üzerinden yaptığı kapsamlı açıklamada hem dernekle ilgili iddialara yanıt verdi hem de geçmişteki sözleri için bir kez daha özür diledi.

1 9
Eda Ece'den 'AHBAP' açıklaması: Lütfen beni affedin - Resim: 2

“AHBAP’a hiçbir zaman bağış yapmadım”

Eda Ece, Ahbap Derneği ile hiçbir maddi ya da organizasyonel bağının olmadığını net bir şekilde ifade etti. Oyuncu,
“AHBAP’a hiçbir zaman bağış yapmadım, herhangi bir kampanyasında yer almadım ve insanları yönlendirmedim” diyerek iddialara açıklık getirdi.

Bu kararının arkasında ise geçmişte yakın çevresinden duyduğu olumsuz bir deneyimin etkili olduğunu belirtti.

2 9
Eda Ece'den 'AHBAP' açıklaması: Lütfen beni affedin - Resim: 3

Deprem döneminde yardımlarını kendisi yaptı

Ece, deprem sürecinde yalnızca devletin çağrısıyla düzenlenen ATV ortak bağış yayınına katıldığını söyledi. Bunun dışında yardım faaliyetlerini herhangi bir aracı kurum olmadan gerçekleştirdiklerini belirtti.

Oyuncu, ekip arkadaşlarıyla birlikte ihtiyaç malzemelerini bizzat temin ederek deprem bölgesine ulaştırdıklarını ve bu süreçte reklam yapmayı tercih etmediklerini ifade etti.

3 9
Eda Ece'den 'AHBAP' açıklaması: Lütfen beni affedin - Resim: 4

“Hayatımın hatasını yaptım”

2023 yılında bir ödül töreninde deprem bölgesindeki seçim sonuçlarına yönelik yaptığı esprinin büyük bir hata olduğunu kabul eden Eda Ece, sözleri nedeniyle duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

“O kadar ağır bir süreçti ki bir espri yapma gereği duydum. Keşke yapmasaydım. Böyle bir şey söylememeliydim” ifadelerini kullandı.

4 9
Eda Ece'den 'AHBAP' açıklaması: Lütfen beni affedin - Resim: 5

“Oy haklarına karışmak haddime değildi”

Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamanın sonunda depremzedeler başta olmak üzere kırdığı herkesten yeniden özür diledi.

5 9
Eda Ece'den 'AHBAP' açıklaması: Lütfen beni affedin - Resim: 6

“Başta depremzede vatandaşlarımız olmak üzere herkesten özür diliyorum. Oy haklarına karışmak benim haddime değildi. Gerçekten utanç içindeyim” dedi.

6 9
Eda Ece'den 'AHBAP' açıklaması: Lütfen beni affedin - Resim: 7

“Linç yıllardır devam ediyor”

Eda Ece, söz konusu açıklamanın ardından uzun süredir eleştirilere maruz kaldığını ve bu sürecin hala devam ettiğini belirtti. Ailesine kadar uzanan tepkilere rağmen sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi.

7 9
Eda Ece'den 'AHBAP' açıklaması: Lütfen beni affedin - Resim: 8

Son söz: “Lütfen beni affedin”

Hakkında oluşan algının kendisini yansıtmadığını ifade eden oyuncu, kimsenin kötülüğünü istemediğini vurgulayarak açıklamasını,

8 9
Eda Ece'den 'AHBAP' açıklaması: Lütfen beni affedin - Resim: 9

“Lütfen beni affedin. Bir daha böyle bir hadsizlik yapmayacağım” sözleriyle tamamladı.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro