Dünyanın gözü Antalya’da olacak: Zirveye yöresel lezzetler damga vuracak: 2 milyar dolar

COP31'in düzenleneceği yaklaşık 1200 dönümlük alan, 'Blue Zone' ve 'Green Zone' olarak ikiye ayrılıyor. Blue Zone'da daha çok liderler ve üst düzey katılımcıların etkinlikleri, Green Zone'da ise sivil toplum örgütlerinin katılacağı etkinlikler gerçekleştirilecek. Yaklaşık 526 bin metrekarelik Blue Zone'da mevcut 16 bin 500 metrekarelik kalıcı yapıya ilave olarak 36 bin 800 metrekare kalıcı ve yaklaşık 110 bin metrekare geçici yapı inşa edilerek, toplam yapı alanı 163 bin metrekareye ulaşacak. Toplam 582 bin metrekarelik Green Zone'da ise mevcut 45 bin metrekare kalıcı yapıya ilave olarak 44 bin metrekare geçici yapı inşa edilecek.