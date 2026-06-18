Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Listede Türkiye’den 11 okul var

"Mezunlarımız yalnızca ülkemizde değil, küresel ölçekte de tercih edilen, rekabet gücü yüksek bireyler olarak öne çıkıyor. İşverenlerin Türk üniversitelerine duyduğu güvenin artması, yükseköğretim sistemimizin en önemli kazanımlarından biri. Sonuçlar, üniversitelerimizin yalnızca akademik üretimde değil, yetiştirdikleri insan kaynağının niteliğiyle de daha güçlü konumlara yükseldiğini ortaya koymaktadır."