Yeniçağ Gazetesi
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Dünyanın en iyi simitleri belli oldu: Zirvedeki il şaşırttı

Geleneksel lezzetlerin küresel gastronomideki yükselişi hız kesmeden devam ederken, sokak kültürünün en çıtır simgesi olan simit ve türevleri için beklenen uluslararası sıralama açıklandı. Türkiye'den 7 şehir listeye girdi. İşte ilk 10 liste…

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın en iyi simitleri belli oldu: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 1

10- İstanbul Sokak Simidi (Türkiye): Ve zirvenin değişmez sahibi! Vapur yolculuklarının başrolü, kırmızı sokak arabalarının vazgeçilmezi olan; çifte kavrulmuş susamı, bakır kazanda yakılan üzüm pekmezi ve dengeli hamur dokusuyla İstanbul Sokak Simidi, açık ara farkla "Dünyanın En İyisi" seçildi.

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Dünyanın en iyi simitleri belli oldu: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 2

9- Erzincan Tandır Simidi (Türkiye): Toprak tandırlarda, özel un karışımıyla ağır ağır pişirilen ve derin bir is aromasına sahip olan bu Anadolu efsanesi, listenin 2. sırasına yerleşerek gurmelerden tam not aldı.

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Dünyanın en iyi simitleri belli oldu: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 3

8- Eskişehir Çıtır Sokak Simidi (Türkiye): Taş fırınlarda odun ateşinde pişirilen, incecik yapısı ve çifte kavrulmuş susamlarıyla çıtırlık seviyesini zirveye çıkaran Eskişehir lezzeti bronz madalyanın sahibi oldu.

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Dünyanın en iyi simitleri belli oldu: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 4

7- Bursa Tereyağlı Simidi (Türkiye): Hamuruna katılan halis tereyağı sayesinde ısırdığınız anda damakta dağılan ve piştiği sokağı kokusuyla saran Bursa simidi, listenin ilk 4’üne adını yazdırdı.

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Dünyanın en iyi simitleri belli oldu: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 5

6- Saraybosna Simidi (Bosna-Hersek): Balkanlar’daki Osmanlı mirasının en lezzetli örneklerinden biri olan, içi dolgun ve puf puf, dışı ise hafif çıtır bu klasik lezzet 5. sıranın sahibi oldu.

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Dünyanın en iyi simitleri belli oldu: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 6

5- Rize Kel Simidi (Türkiye): Üzerinde hiç susam olmamasına rağmen özel maya tekniği ve organik dut pekmezi banyosuyla kazandığı benzersiz aroması sayesinde jüriyi etkileyerek 6. sıraya yükseldi.

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Dünyanın en iyi simitleri belli oldu: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 7

4- Kudüs Bageli / Ka'ak (Filistin): Oval formu, az pekmezli yumuşak hamuru ve yanında sunulan zahter karışımıyla Orta Doğu’nun en kadim sokak lezzetlerinden biri olan bu fırıncılık harikası, 7. sırada kendine yer buldu.

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Dünyanın en iyi simitleri belli oldu: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 8

3- İzmir Gevreği (Türkiye): "Simit mi, gevrek mi?" tartışmalarına uluslararası alanda yanıt veren İzmir’in simgesi, sıcak pekmez kazanlarında ön pişirme yapılan özel hamurunun yarattığı ekstra çıtırlıkla 8. basamağa adını yazdırdı.

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Dünyanın en iyi simitleri belli oldu: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 9

2- Koulouri Thessalonikis (Yunanistan): Selanik’in sabah ritüeli olan, bizdeki simide kıyasla daha yumuşak dokulu ve iri susamlarıyla öne çıkan bu komşu lezzeti, Akdeniz kahvaltı kültürünün temsilcisi olarak 9. sırada yer aldı.

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Dünyanın en iyi simitleri belli oldu: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 10

1- Kaşarlı Ankara Simidi (Türkiye): İnce yapısı ve koyu renkli pekmeziyle bilinen klasik Ankara simidinin fırından çıkmadan hemen önce eritilmiş kaşarla buluşan bu sıcak yorumu, listenin 10. sırasına yerleşerek başkentin gururu oldu.

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