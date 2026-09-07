Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türk mutfağı listeye damga vurdu

Tarihi 7. yüzyıldan önceki dönemlere dayanan ve dünya genelinde oldukça tüketilen börek ile ilgili araştırma yapıldı. TasteAtlas, dünyanın en iyi böreklerini listeledi. Çeşitli verilere dayanılarak hazırlanan listeye Türk lezzetleri damga vurdu.