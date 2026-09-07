Tarihi 7. yüzyıldan önceki dönemlere dayanan ve dünya genelinde oldukça tüketilen börek ile ilgili araştırma yapıldı. TasteAtlas, dünyanın en iyi böreklerini listeledi. Çeşitli verilere dayanılarak hazırlanan listeye Türk lezzetleri damga vurdu.
Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türk mutfağı listeye damga vurdu
TasteAtlas, dünyanın en iyi böreklerini listeledi. Derlenen verilerle hazırlanan sıralamada Türk mutfağının birbirinden sevilen börekleri öne çıktı. İşte dünyanın en iyi 10 böreği…Kaynak: Haber Merkezi
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İşte, dünyanın en iyi 10 böreği...
10 - TEPSİ BÖREĞİ – TÜRKİYE
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9 - SU BÖREĞİ – TÜRKİYE
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8 - BOŞNAK BÖREĞİ – TÜRKİYE
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7 - GÜL BÖREĞİ – TÜRKİYE
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6- SİGARA BÖREĞİ – TÜRKİYE
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5 - ÇİBÖREK – KIRIM
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4 - KOL BÖREĞİ – TÜRKİYE
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3 - BUREK – BOSNA HERSEK
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2 - KATMER – TÜRKİYE
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1 - PAÇANGA BÖREĞİ – TÜRKİYE
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