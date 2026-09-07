Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türk mutfağı listeye damga vurdu

Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türk mutfağı listeye damga vurdu

TasteAtlas, dünyanın en iyi böreklerini listeledi. Derlenen verilerle hazırlanan sıralamada Türk mutfağının birbirinden sevilen börekleri öne çıktı. İşte dünyanın en iyi 10 böreği…

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türk mutfağı listeye damga vurdu - Resim: 1

Tarihi 7. yüzyıldan önceki dönemlere dayanan ve dünya genelinde oldukça tüketilen börek ile ilgili araştırma yapıldı. TasteAtlas, dünyanın en iyi böreklerini listeledi. Çeşitli verilere dayanılarak hazırlanan listeye Türk lezzetleri damga vurdu.

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Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türk mutfağı listeye damga vurdu - Resim: 2

İşte, dünyanın en iyi 10 böreği...

10 - TEPSİ BÖREĞİ – TÜRKİYE

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Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türk mutfağı listeye damga vurdu - Resim: 3

9 - SU BÖREĞİ – TÜRKİYE

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Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türk mutfağı listeye damga vurdu - Resim: 4

8 - BOŞNAK BÖREĞİ – TÜRKİYE

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Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türk mutfağı listeye damga vurdu - Resim: 5

7 - GÜL BÖREĞİ – TÜRKİYE

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Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türk mutfağı listeye damga vurdu - Resim: 6

6- SİGARA BÖREĞİ – TÜRKİYE

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Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türk mutfağı listeye damga vurdu - Resim: 7

5 - ÇİBÖREK – KIRIM

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Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türk mutfağı listeye damga vurdu - Resim: 8

4 - KOL BÖREĞİ – TÜRKİYE

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Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türk mutfağı listeye damga vurdu - Resim: 9

3 - BUREK – BOSNA HERSEK

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Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türk mutfağı listeye damga vurdu - Resim: 10

2 - KATMER – TÜRKİYE

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Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türk mutfağı listeye damga vurdu - Resim: 11

1 - PAÇANGA BÖREĞİ – TÜRKİYE

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