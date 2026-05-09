Dünyada sadece Türkiye’de var: Koparan da zarar veren de servet ödüyor

EBER SARISI NEDİR?

Türkiye’nin endemik bitkileri arasında yer alan Eber sarısı (Thermopsis turcica), baklagiller familyasına ait çok yıllık otsu bir bitki türüdür. Halk arasında “piyan” ya da “acı piyan” adıyla da bilinen bitki, yalnızca Afyonkarahisar’daki Eber ve Akşehir gölleri çevresinde doğal olarak yetişmektedir. 1982-1983 yıllarında keşfedilen tür, cinsinin Türkiye’deki tek temsilcisi olma özelliği taşıyor.

Kökünden şerbet yapılan mavimsi mor çiçekli meyan ise ayrı bir bitkidir.