Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Dünyaca ünlü sahnede Türkiye rüzgarı: Fazıl Say’dan unutulmaz performans

Dünyaca ünlü sahnede Türkiye rüzgarı: Fazıl Say’dan unutulmaz performans

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Hamburg Elbphilharmonie’de 3 numaralı Piyano Konçertosu “Anadolu’nun Sessizliği” ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: ANKA
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Dünyaca ünlü sahnede Türkiye rüzgarı: Fazıl Say’dan unutulmaz performans - Resim: 1

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Almanya’nın Hamburg kentindeki ünlü Elbphilharmonie Konser Salonu’nda sahne aldı. Say, kendi bestesi olan 3 numaralı Piyano Konçertosu “Silence of Anatolia” (Anadolu’nun Sessizliği) ile izleyicilere unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı.

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Dünyaca ünlü sahnede Türkiye rüzgarı: Fazıl Say’dan unutulmaz performans - Resim: 2

Hamburg Devlet Filarmoni Orkestrası’nın (Philharmonisches Staatsorchester Hamburg), şef Omer Meir Wellber yönetiminde gerçekleştirdiği özel konser, Elbphilharmonie Büyük Salonu’nda yoğun ilgi gördü.

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Dünyaca ünlü sahnede Türkiye rüzgarı: Fazıl Say’dan unutulmaz performans - Resim: 3

BEETHOVEN’IN ESERLERİ “ZEİTENLOS” İLE YENİDEN YORUMLANDI

2026/27 konser sezonunun Ludwig van Beethoven’ın ölümünün 200. yıl dönümüne adandığı konserde, şef Omer Meir Wellber “ZeitenLos” (Zamansız) başlıklı özel bir düzenlemeye imza attı.

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Dünyaca ünlü sahnede Türkiye rüzgarı: Fazıl Say’dan unutulmaz performans - Resim: 4

Wellber, Beethoven’ın dokuz senfonisinden 37 bölümü yeniden bir araya getirerek bestecinin eserlerini farklı bir müzikal bütünlük içerisinde yorumladı ve yeni tınısal alanlar oluşturdu.

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Dünyaca ünlü sahnede Türkiye rüzgarı: Fazıl Say’dan unutulmaz performans - Resim: 5

Konserin açılışı ise Pyotr Çaykovski’nin “Fatum” (Kader) adlı senfonik fantezisiyle yapıldı.

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Dünyaca ünlü sahnede Türkiye rüzgarı: Fazıl Say’dan unutulmaz performans - Resim: 6

Programın devamında sahneye çıkan Fazıl Say, kendi bestesi olan 3 numaralı Piyano Konçertosu “Silence of Anatolia”yı seslendirdi. Say’ın performansı, orkestranın güçlü yorumuyla birlikte konserin öne çıkan bölümlerinden biri oldu.

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