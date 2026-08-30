Dünyaca ünlü sahnede Türkiye rüzgarı: Fazıl Say’dan unutulmaz performans

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Almanya’nın Hamburg kentindeki ünlü Elbphilharmonie Konser Salonu’nda sahne aldı. Say, kendi bestesi olan 3 numaralı Piyano Konçertosu “Silence of Anatolia” (Anadolu’nun Sessizliği) ile izleyicilere unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı.