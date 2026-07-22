Dünyaca ünlü dağda keşfedildi: Milyonlarca tonluk hazine yerin altından fışkırdı

Uzmanlar ise, elde edilecek bakırın elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri ve elektrik şebekelerinde; altının ise telekomünikasyon, havacılık, uzay sanayisi ve elektronik sektörlerinde kullanılabileceğini, bu durumun "yeşil" enerji dönüşümüne katkı sağlayabileceğini ifade etti.