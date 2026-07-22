Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Dünyaca ünlü dağda keşfedildi: Milyonlarca tonluk hazine yerin altından fışkırdı

Dünyaca ünlü dağda keşfedildi: Milyonlarca tonluk hazine yerin altından fışkırdı

Arjantin ve Şili sınırında yer alan And Dağları’nda, 13 milyon ton bakır, 907 ton altın ve 18 bin 600 ton gümüş içeren devasa bir maden yatağı keşfedildi. Keşfedilen maden sahasının, dünyadaki en büyük metal kaynaklarından biri olduğu bildirildi.

Kaynak: Diğer
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Dünyaca ünlü dağda keşfedildi: Milyonlarca tonluk hazine yerin altından fışkırdı - Resim: 1

Arjantin ve Şili sınırında bulunan dünyaca ünlü And Dağları’nda, 13 milyon ton bakır, 907 ton altın ve 18 bin 600 ton gümüş içeren devasa bir maden yatağı bulundu.

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Dünyaca ünlü dağda keşfedildi: Milyonlarca tonluk hazine yerin altından fışkırdı - Resim: 2

Popular Mechanics’in haberine göre, 400’den fazla ek arama sondaj kuyusundan elde edilen verilere dayanan yeni değerlendirme, Filo del Sol’daki kaynakların daha önce tahmin edilenden yaklaşık beş kat daha fazla metal içerebileceğini ortaya çıkardı.

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Dünyaca ünlü dağda keşfedildi: Milyonlarca tonluk hazine yerin altından fışkırdı - Resim: 3

Lundin Mining isimli şirketin aktardığı verilere göre ise, yatağın derin katmanlarında yer altında 13 milyon tona kadar bakır, 907 ton altın ve yaklaşık 18 bin 600 ton gümüş bulunduğu değerlendiriliyor.

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Dünyaca ünlü dağda keşfedildi: Milyonlarca tonluk hazine yerin altından fışkırdı - Resim: 4

SON 30 YILDA MADENCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ EN ÖNEMLİ GELİŞME!

Şirket CEO’su Jack Lundin, söz konusu keşfi son 30 yılda madencilik sektöründe gerçekleşen en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendirdi.

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Dünyaca ünlü dağda keşfedildi: Milyonlarca tonluk hazine yerin altından fışkırdı - Resim: 5

Uzmanlar ise, elde edilecek bakırın elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri ve elektrik şebekelerinde; altının ise telekomünikasyon, havacılık, uzay sanayisi ve elektronik sektörlerinde kullanılabileceğini, bu durumun "yeşil" enerji dönüşümüne katkı sağlayabileceğini ifade etti.

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Dünyaca ünlü dağda keşfedildi: Milyonlarca tonluk hazine yerin altından fışkırdı - Resim: 6

LOJİSTİK AKSAMALAR YAŞANABİLİR!

Maden sahasının Atacama Çölü sınırlarında, deniz seviyesinden yaklaşık 5.000 metre yükseklikte bulunması nedeniyle maden çıkarma süreçlerinin yüksek zorluk derecesine sahip olacağı düşünülüyor.

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Dünyaca ünlü dağda keşfedildi: Milyonlarca tonluk hazine yerin altından fışkırdı - Resim: 7

Bölgedeki düşük oksijen oranı ve çetin iklim koşullarının çalışanlarda irtifa hastalığına yol açabileceği, ağır ekipman ve araçların sevkiyatında ise lojistik aksamalar yaşanabileceği de ifade edildi.

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Dünyaca ünlü dağda keşfedildi: Milyonlarca tonluk hazine yerin altından fışkırdı - Resim: 8

SU KAYNAKLARI İÇİN KRİTİK UYARI!

Çevre koruma kuruluşları, yüksek dağ ekosistemlerine yönelik olası zararlar açısından önemli uyarılarda bulundu.

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Dünyaca ünlü dağda keşfedildi: Milyonlarca tonluk hazine yerin altından fışkırdı - Resim: 9

Çevre örgütü Fundación Ambiente y Recursos Naturales’ın(FARN) yaptığı açıklamada, madencilik faaliyetlerinin ülkenin su içme ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılayan buzulları riske atabileceği belirtildi.

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Dünyaca ünlü dağda keşfedildi: Milyonlarca tonluk hazine yerin altından fışkırdı - Resim: 10

FARN verilerine göre, bölgedeki mevcut büyük ölçekli bir maden sahası yılda yaklaşık 25 milyar litre su tüketiyor. Bu miktarın, 500 bin nüfuslu bir bölgenin yıllık su tüketiminin üçte birinden fazlasına karşılık geldiği de kaydedildi.

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