Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Fransız yıldız Kante’yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli taraftarlar, N’Golo Kante’yi büyük bir heyecanla Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karşıladı.

Kante'yi bekleyen taraftarlar

Fenerbahçe taraftarları Kante için havalimanına akın etti.

Kante taraftar

Fenerbahçe, Kante'nin hareket ettiği uçaktan video paylaşarak taraftarı daha da heyecanlandırmıştı.

Fenerbahçe Kante transferini KAP'a bildirdi: Maliyeti belli oldu

Sarı-lacivertli ekip, Fransız yıldızı TFF'ye bildirmişti. Al-İttihad'dan transfer edilen Kante için En-Nesyri de takasta kullanılmıştı.

Oyuncunun gerçekleşecek sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

