Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Fransız yıldız Kante’yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli taraftarlar, N’Golo Kante’yi büyük bir heyecanla Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karşıladı.

Fenerbahçe taraftarları Kante için havalimanına akın etti.

Fenerbahçe, Kante'nin hareket ettiği uçaktan video paylaşarak taraftarı daha da heyecanlandırmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Fransız yıldızı TFF'ye bildirmişti. Al-İttihad'dan transfer edilen Kante için En-Nesyri de takasta kullanılmıştı.

Oyuncunun gerçekleşecek sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

