Dünya Sivrihisar’da buluştu: Festival başladı

Geçmişte Sivrihisar'da kaymakamlık görevini yürüttüğünü ve "Fahri Hemşehrilik" beratını taşımanın gururunu yaşadığını dile getiren Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ise, "Nasrettin Hoca, sadece bir halk bilgesi ya da fıkra kahramanı değildir; Türk milletinin asırlar boyunca biriktirdiği hikmetin, zekânın ve hoşgörünün sembolüdür. Nasrettin Hoca, mizahı bir silah olarak değil, bir kalkan ve bir ayna olarak kullanmıştır. Hataları yüze vurmadan, kırmadan, tebessüm ettirerek düzeltme yolunu seçmiştir. Dijital çağın hızlı ve yüzeysel akışı içinde büyüyen yeni nesillerimizin kendi kültürel köklerinden uzaklaşmaması için üzerimize büyük bir sorumluluk düşmektedir. Genç kuşakların, Nasrettin Hoca'nın o derin zekâsından ve çözüm odaklı mizahından beslenmeleri, yarının dünyasında daha erdemli bireyler olmalarını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.