Küresel spor yayıncılığında geleneksel televizyonculuk dönemini kapatabilecek büyüklükte bir rekabetin fitili ateşlendi. 2026 yılındaki organizasyonun ABD genelinde ulaştığı yüksek izlenme oranlarının ardından harekete geçen FIFA, 2030 ve 2034 yıllarında düzenlenecek turnuvalar için milyar dolarlık yeni bir stratejiyi devreye alıyor.
Dünya Kupası'nda radikal karar: Netflix, Disney ve YouTube arasında milyar dolarlık savaş çıktı
Dijital yayın devleri Netflix, Disney ve YouTube, FIFA Dünya Kupası yayın hakları ihalesinde geleneksel televizyonları geride bırakmak için milyar dolarlık tekliflere hazırlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Uzun süredir organizasyonun yayın haklarını elinde tutan Fox Corporation'a rakip olan Netflix, Disney ve YouTube, dev ihaleye katılmak için hazırlıklara başladı. Sektörden edinilen bilgilere göre, bu rekabete teknoloji sektörünün diğer güçlü aktörleri Amazon ve Apple’ın da katılması öngörülüyor.
FIFA, organizasyondan elde edeceği finansal kazancı en üst seviyeye taşımak amacıyla bu ihalede ezber bozan bir yöntem izleyecek. Önceki turnuvalarda uygulanan sistemin aksine, ABD pazarına yönelik İngilizce ve İspanyolca dilindeki yayın hakları ayrı ayrı satılmayacak; her iki dil seçeneği de tek bir kombine paket olarak ihale edilecek.
Bu yeni hamle, geleneksel televizyon kanallarını bütçe açısından oldukça zor bir duruma sokuyor. Örnek vermek gerekirse; 2026 yılındaki turnuva için Fox, İngilizce yayın haklarına 485 milyon dolar ödemiş, NBCUniversal çatısı altında faaliyet gösteren Telemundo ise İspanyolca hakları için 600 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.
Ancak iki dilin tek bir pakette birleşmesiyle ortaya çıkacak devasa maliyeti, şu sıralar finansal bölünme süreçleriyle uğraşan NBCUniversal gibi geleneksel yayıncıların karşılamasının mümkün görünmediği ifade ediliyor. Resmi pazarlık masasının önümüzdeki üç aylık süreçte kurulması planlanırken, taraflar arasındaki ilk gizli temasların ise yılın ilk döneminden beri sürdüğü belirtildi.
Dijital yayın platformlarının üst düzey yöneticileri, spor yayıncılığı tarihindeki tüm eski anlaşmaları geride bırakacak bir bütçeyi gözden çıkarmış durumda. Medya şirketlerinin, turnuva başına 1,5 milyar dolar ile 2 milyar dolar arasında değişen rekor bir teklifle FIFA'nın kapısını çalacağı konuşuluyor.
2030 Dünya Kupası'nın Fas, Portekiz ve İspanya ortaklığında; 2034 turnuvasının ise Suudi Arabistan'da yapılacak olması, ABD pazarındaki izleyiciler için ciddi bir saat farkı dezavantajı doğuruyor. Buna rağmen, ABD milli takımının sahada olmadığı Portekiz-Hırvatistan karşılaşmasının bile Fox ekranlarında final müsabakası hariç en yüksek izlenme oranına ulaşması, dijital devlerin bu yatırıma olan iştahını korumasını sağlıyor.
Netflix, Disney ve YouTube gibi platformlar, Dünya Kupası'nı sadece bir spor yayını olarak değil, dünya genelinde milyonlarca yeni abone kazanabilecekleri stratejik bir büyüme aracı olarak değerlendiriyor. FIFA'nın daha önce 2027 ve 2031 yıllarındaki Kadınlar Dünya Kupası yayın haklarını Netflix'e teslim etmiş olması da bu büyük yarışta dijital platformların elini güçlendiren önemli bir referans olarak öne çıkıyor.