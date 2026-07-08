Dünya Kupası'nda radikal karar: Netflix, Disney ve YouTube arasında milyar dolarlık savaş çıktı

Netflix, Disney ve YouTube gibi platformlar, Dünya Kupası'nı sadece bir spor yayını olarak değil, dünya genelinde milyonlarca yeni abone kazanabilecekleri stratejik bir büyüme aracı olarak değerlendiriyor. FIFA'nın daha önce 2027 ve 2031 yıllarındaki Kadınlar Dünya Kupası yayın haklarını Netflix'e teslim etmiş olması da bu büyük yarışta dijital platformların elini güçlendiren önemli bir referans olarak öne çıkıyor.