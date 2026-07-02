Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte son durum

Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte son durum

2026 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı büyük heyecana sahne oluyor. Kylian Mbappe ve Lionel Messi 6 golle zirveyi paylaşırken, Erling Haaland ve Harry Kane takibi sürdürüyor.

Kaynak: Diğer
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Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte son durum - Resim: 1

Altın Ayakkabı yarışında son durum
2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı ödülü için yarış tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada yıldız futbolcuların gol sayıları dikkat çekiyor.

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Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte son durum - Resim: 2

Zirvede Mbappe var
Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, attığı 6 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

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Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte son durum - Resim: 3

Messi zirveyi paylaşıyor
Arjantinli yıldız Lionel Messi de 6 golle Mbappe ile birlikte listenin ilk sırasında bulunuyor.

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Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte son durum - Resim: 4

Haaland takibi bırakmıyor
Norveç'in yıldızı Erling Haaland, 5 golle Altın Ayakkabı yarışında zirve takibini sürdürüyor.

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Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte son durum - Resim: 5

Kane de yarışın içinde
İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü Harry Kane, 5 golle Haaland ile aynı seviyede yer alıyor.

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Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte son durum - Resim: 6

Dembélé'den önemli katkı
Fransa formasıyla etkili bir turnuva geçiren Ousmane Dembélé, 4 golle listenin üst sıralarında kendine yer buldu.

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Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte son durum - Resim: 7

Vinicius Junior da listede
Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, 4 golle Altın Ayakkabı yarışında iddiasını sürdüren isimlerden biri oldu.

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Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte son durum - Resim: 8

Gol krallığı sıralaması
Kylian Mbappe: 6 gol
Lionel Messi: 6 gol
Erling Haaland: 5 gol
Harry Kane: 5 gol
Ousmane Dembélé: 4 gol
Vinicius Junior: 4 gol

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