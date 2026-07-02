Altın Ayakkabı yarışında son durum
2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı ödülü için yarış tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada yıldız futbolcuların gol sayıları dikkat çekiyor.
Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: İşte son durum
2026 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı büyük heyecana sahne oluyor. Kylian Mbappe ve Lionel Messi 6 golle zirveyi paylaşırken, Erling Haaland ve Harry Kane takibi sürdürüyor.Kaynak: Diğer
Altın Ayakkabı yarışında son durum
Zirvede Mbappe var
Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, attığı 6 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
Messi zirveyi paylaşıyor
Arjantinli yıldız Lionel Messi de 6 golle Mbappe ile birlikte listenin ilk sırasında bulunuyor.
Haaland takibi bırakmıyor
Norveç'in yıldızı Erling Haaland, 5 golle Altın Ayakkabı yarışında zirve takibini sürdürüyor.
Kane de yarışın içinde
İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü Harry Kane, 5 golle Haaland ile aynı seviyede yer alıyor.
Dembélé'den önemli katkı
Fransa formasıyla etkili bir turnuva geçiren Ousmane Dembélé, 4 golle listenin üst sıralarında kendine yer buldu.
Vinicius Junior da listede
Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, 4 golle Altın Ayakkabı yarışında iddiasını sürdüren isimlerden biri oldu.
Gol krallığı sıralaması
Kylian Mbappe: 6 gol
Lionel Messi: 6 gol
Erling Haaland: 5 gol
Harry Kane: 5 gol
Ousmane Dembélé: 4 gol
Vinicius Junior: 4 gol