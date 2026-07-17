Dünya Kupası finalinde korkunç fiyatlar: Biletler servet değerinde

En üst kategoride yer alan biletlerin fiyatı 47 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 211 bin TL) kadar çıkarken, diğer üst segment biletler ise 44 bin dolar (2 milyon 70 bin TL) ve 42 bin dolar (1 milyon 976 bin TL) seviyelerinde satışa sunuldu.