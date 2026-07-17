2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde bilet fiyatları gündeme oturdu.
Dünya Kupası finalinde korkunç fiyatlar: Biletler servet değerinde
2026 Dünya Kupası finaline geri sayım sürerken, bilet fiyatları futbolseverleri şaşkına çevirdi. Dev maç için belirlenen rakamlar adeta dudak uçuklattı.Kaynak: Diğer
Arjantin ile İspanya arasında oynanacak dev karşılaşmayı yerinde izlemek isteyen futbolseverler, tarihi rakamlarla karşı karşıya kaldı.
Final maçının en pahalı biletleri adeta servet değerine ulaştı.
En üst kategoride yer alan biletlerin fiyatı 47 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 211 bin TL) kadar çıkarken, diğer üst segment biletler ise 44 bin dolar (2 milyon 70 bin TL) ve 42 bin dolar (1 milyon 976 bin TL) seviyelerinde satışa sunuldu.
Daha “uygun” olarak görülen en düşük fiyatlı biletler bile oldukça yüksek rakamlarla listelendi. Final için en ucuz biletin 7 bin 700 dolar (yaklaşık 362 bin TL) olduğu görüldü.
Fiyatların bu seviyelere çıkması, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Birçok futbolsever, Dünya Kupası finalini statta izleme hayalinin artık lüks haline geldiğini dile getirdi.
19 Temmuz’da oynanacak final öncesi, organizasyonun gördüğü yoğun talep ve küresel ilgi, bilet fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasında en önemli etken olarak gösteriliyor.