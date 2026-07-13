Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya futbolunun başlangıcı: İlk Dünya Kupası maçı 96 yıl önce bugün oynandı

Dünya futbolunun başlangıcı: İlk Dünya Kupası maçı 96 yıl önce bugün oynandı

13 Temmuz 1930’da Uruguay’da oynanan Fransa-Meksika karşılaşması, FIFA Dünya Kupası tarihinin ilk maçlarından biri olarak kayıtlara geçti. Fransa’nın 4-1 kazandığı mücadelede Lucien Laurent ise Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atarak adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.

Kaynak: Diğer
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Dünya futbolunun başlangıcı: İlk Dünya Kupası maçı 96 yıl önce bugün oynandı - Resim: 1

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu böyle başladı

Bugün milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyen FIFA Dünya Kupası’nın temelleri tam 96 yıl önce, 13 Temmuz 1930’da atıldı.

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Dünya futbolunun başlangıcı: İlk Dünya Kupası maçı 96 yıl önce bugün oynandı - Resim: 2

İlk kez Uruguay’ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış gününde iki maç aynı saatte başladı.

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Dünya futbolunun başlangıcı: İlk Dünya Kupası maçı 96 yıl önce bugün oynandı - Resim: 3

Bunlardan biri Fransa ile Meksika arasında Montevideo’daki Estadio Pocitos’ta oynanırken, diğer karşılaşmada ise ABD ile Belçika karşı karşıya geldi.

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Dünya futbolunun başlangıcı: İlk Dünya Kupası maçı 96 yıl önce bugün oynandı - Resim: 4

Tarihin ilk golü Lucien Laurent’den

Dünya Kupaları tarihindeki ilk golün sahibi Fransız futbolcu Lucien Laurent oldu. Karşılaşmanın 19. dakikasında Ernest Libérati’nin ortasını tek vuruşla ağlara gönderen Laurent, Dünya Kupası tarihinde gol atan ilk futbolcu unvanını kazandı. Bu gol, futbol tarihinin unutulmaz anlarından biri olarak kabul ediliyor.

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Dünya futbolunun başlangıcı: İlk Dünya Kupası maçı 96 yıl önce bugün oynandı - Resim: 5

Fransa tarihi maçı farklı kazandı

Karşılaşmada Fransa üstün bir oyun sergileyerek sahadan 4-1 galip ayrıldı.

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Dünya futbolunun başlangıcı: İlk Dünya Kupası maçı 96 yıl önce bugün oynandı - Resim: 6

Fransız ekibinin diğer gollerini Marcel Langiller ile André Maschinot (2) kaydederken, Meksika’nın tek golü Juan Carreño’dan geldi. Böylece Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyet de Fransa’nın oldu.

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Dünya futbolunun başlangıcı: İlk Dünya Kupası maçı 96 yıl önce bugün oynandı - Resim: 7

Sakatlığa rağmen unutulmaz zafer

Mücadelenin en dikkat çeken anlarından biri ise Fransa kalecisi Alexis Thépot’un yaşadığı sakatlıktı. Çenesine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Thépot’un yerine dönemin kuralları gereği yedek oyuncu alınamadı.

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Dünya futbolunun başlangıcı: İlk Dünya Kupası maçı 96 yıl önce bugün oynandı - Resim: 8

Sahada bulunan Augustin Chantrel kaleye geçmek zorunda kaldı. Buna rağmen Fransa mücadeleyi farklı kazanmayı başardı. O dönemde oyuncu değişikliği kuralı bulunmuyordu.

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Dünya futbolunun başlangıcı: İlk Dünya Kupası maçı 96 yıl önce bugün oynandı - Resim: 9

Sadece 13 takım katıldı

İlk FIFA Dünya Kupası’na yalnızca 13 ülke katıldı. Turnuvada 7 Güney Amerika, 4 Avrupa ve 2 Kuzey Amerika temsilcisi mücadele etti. Avrupa’dan Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya uzun deniz yolculuğunu göze alarak Uruguay’a giden ekipler oldu. Turnuvanın sonunda ev sahibi Uruguay, finalde Arjantin’i 4-2 mağlup ederek tarihin ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını elde etti.

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Dünya futbolunun başlangıcı: İlk Dünya Kupası maçı 96 yıl önce bugün oynandı - Resim: 10

Futbol tarihinin dönüm noktası

Aradan geçen yaklaşık bir asra rağmen 13 Temmuz 1930 tarihi, futbol dünyasında özel bir yere sahip olmaya devam ediyor. Lucien Laurent’nin tarihi golü, Fransa’nın ilk galibiyeti ve Uruguay’da başlayan bu büyük organizasyon, bugün milyarlarca insanın takip ettiği FIFA Dünya Kupası’nın ilk sayfasını oluşturdu.

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