Dünya futbolunun başlangıcı: İlk Dünya Kupası maçı 96 yıl önce bugün oynandı

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu böyle başladı
Bugün milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyen FIFA Dünya Kupası’nın temelleri tam 96 yıl önce, 13 Temmuz 1930’da atıldı.
Dünya futbolunun en büyük organizasyonu böyle başladı
Bugün milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyen FIFA Dünya Kupası’nın temelleri tam 96 yıl önce, 13 Temmuz 1930’da atıldı.
İlk kez Uruguay’ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış gününde iki maç aynı saatte başladı.
Bunlardan biri Fransa ile Meksika arasında Montevideo’daki Estadio Pocitos’ta oynanırken, diğer karşılaşmada ise ABD ile Belçika karşı karşıya geldi.
Tarihin ilk golü Lucien Laurent’den
Dünya Kupaları tarihindeki ilk golün sahibi Fransız futbolcu Lucien Laurent oldu. Karşılaşmanın 19. dakikasında Ernest Libérati’nin ortasını tek vuruşla ağlara gönderen Laurent, Dünya Kupası tarihinde gol atan ilk futbolcu unvanını kazandı. Bu gol, futbol tarihinin unutulmaz anlarından biri olarak kabul ediliyor.
Fransa tarihi maçı farklı kazandı
Karşılaşmada Fransa üstün bir oyun sergileyerek sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Fransız ekibinin diğer gollerini Marcel Langiller ile André Maschinot (2) kaydederken, Meksika’nın tek golü Juan Carreño’dan geldi. Böylece Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyet de Fransa’nın oldu.
Sakatlığa rağmen unutulmaz zafer
Mücadelenin en dikkat çeken anlarından biri ise Fransa kalecisi Alexis Thépot’un yaşadığı sakatlıktı. Çenesine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Thépot’un yerine dönemin kuralları gereği yedek oyuncu alınamadı.
Sahada bulunan Augustin Chantrel kaleye geçmek zorunda kaldı. Buna rağmen Fransa mücadeleyi farklı kazanmayı başardı. O dönemde oyuncu değişikliği kuralı bulunmuyordu.
Sadece 13 takım katıldı
İlk FIFA Dünya Kupası’na yalnızca 13 ülke katıldı. Turnuvada 7 Güney Amerika, 4 Avrupa ve 2 Kuzey Amerika temsilcisi mücadele etti. Avrupa’dan Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya uzun deniz yolculuğunu göze alarak Uruguay’a giden ekipler oldu. Turnuvanın sonunda ev sahibi Uruguay, finalde Arjantin’i 4-2 mağlup ederek tarihin ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını elde etti.
Futbol tarihinin dönüm noktası
Aradan geçen yaklaşık bir asra rağmen 13 Temmuz 1930 tarihi, futbol dünyasında özel bir yere sahip olmaya devam ediyor. Lucien Laurent’nin tarihi golü, Fransa’nın ilk galibiyeti ve Uruguay’da başlayan bu büyük organizasyon, bugün milyarlarca insanın takip ettiği FIFA Dünya Kupası’nın ilk sayfasını oluşturdu.