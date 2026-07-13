Dünya futbolunun başlangıcı: İlk Dünya Kupası maçı 96 yıl önce bugün oynandı

Futbol tarihinin dönüm noktası

Aradan geçen yaklaşık bir asra rağmen 13 Temmuz 1930 tarihi, futbol dünyasında özel bir yere sahip olmaya devam ediyor. Lucien Laurent’nin tarihi golü, Fransa’nın ilk galibiyeti ve Uruguay’da başlayan bu büyük organizasyon, bugün milyarlarca insanın takip ettiği FIFA Dünya Kupası’nın ilk sayfasını oluşturdu.