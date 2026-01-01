1 Ocak 2026 itibarıyla dünya, yeni yıla muhteşem kutlamalarla “merhaba” dedi.

Pasifik Okyanusu’ndaki Kiribati, yeni yıla giren ilk ülke oldu. Ardından Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde Sky Tower’dan atılan göz kamaştırıcı havai fişek gösterileriyle milyonlar 2026’yı karşıladı.

Avustralya’nın Sydney Limanı, her zamanki gibi kutlamaların merkeziydi. Sydney Harbour Bridge ve Opera Binası üzerinde patlayan renkli havai fişekler, gökyüzünü adeta bir tabloya çevirdi.

Ancak kutlamalar, Bondi Beach’teki son saldırı nedeniyle güvenlik önlemleri altında ve kurbanlar için bir dakikalık saygı duruşuyla gerçekleşti.

Asya’da Bangkok’ta Chao Phraya Nehri üzerinde, Tokyo’da metropolitan binaya yansıtılan ışık gösterileri, Seul’de Lotte Tower çevresinde ve Dubai’de Burj Khalifa etrafında devasa havai fişekler patladı. Avrupa’da Londra’da Thames Nehri kenarında 100 binden fazla kişi, Paris’te Zafer Takı’nda ışık şovları ve Berlin’de Brandenburg Kapısı’nda kutlamalar yapıldı.

Türkiye’de ise İstanbul Taksim ve Ortaköy, Ankara Kızılay gibi meydanlar dolup taştı. Vatandaşlar eğlence mekanlarında ve evlerinde yeni yılı coşkuyla karşıladı. Bazı bölgelerde soğuk suya girme gelenekleri devam etti.

Dünya liderleri umut mesajları yayınladı. 2025’in zorluklarına rağmen, 2026’nın sağlık, barış ve refah getirmesi dilendi. Kutlamalar, küresel umutların simgesi oldu.