İstanbul'da gece yarısından sonra başlayan kar yağışı kentin kuzeyinde bulunan Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Çekmeköy ve Şile gibi ilçelerde etkisini arttı. Yolların açık kalması için iş makinaları ile karla mücadele edildi. Yavuz Sultan Selim köprüsü üzerinde görüş mesafesi düştü, yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. AKOM'un açıklamasında şu ifadeleri yer aldı:

"İBB Başkan Vekilimiz Sn. Nuri Aslan, Genel Sekreter Yardımcımız Sn. Murat Yazıcı, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanımız Sn. Burak Alp ile İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanımız Ergün Cebeci'nin yönetiminde; yılbaşı akşamı beklenen kar yağışına karşı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla alınan tedbirler AKOM’dan yakından takip edilmektedir"