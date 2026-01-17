Yapay zeka toplumun hayatına çok hızlı girdi. Kontrolsüz bir biçimde insanlar yapay zeka uygulamalarıyla haşır neşir oldu. O kadar ileri gidildi ki birçok kişi rahatsızlandığında hangi ilacı alması gerektiğini ona sormaya başladı. Kimi de psikolog olarak onu kullanır oldu. İnsanlar artık arkadaş olarak ya da yapay zekayı kullanmaya başladı. Tehlike gerçekten çok büyük.

Çift Terapisti Dr. Psk. Sevilay Abudaram da yaşanan sorunlar ve belirsizlikler karşısında çiftler, giderek daha sık yapay yapay zekaya yöneldiğini belirterek değerlendirmelerde bulundu. Abudaram, partnerle konuşup sorunu masaya yatırmak ve çözüm üretmek yerine, daha kolay ve zahmetsiz olduğu düşünülen ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarına yönelme eğilimi öne çıktığına vurgu yaptı. Abudaram, “Eşiyle tartışan bireylerin, haklı olup olmadıklarını ya da partnerlerinin ne hissettiğini ChatGPT’ye sorması ise oldukça endişe verici bir tabloyu ortaya koyuyor. Teknoloji hayatı kolaylaştırsa da bir ilişkiyi bir algoritmaya emanet etmek, o ilişkiyi farkında olmadan sona doğru sürükleyebiliyor. Oysa asıl mesele, bir sorun ya da tartışma yaşandığında kişinin eşinin gözündeki ve gönlündeki yerinden emin olamaması ne kadar değerli, ne kadar sevilebilir ve ne kadar vazgeçilmez olduğunu sorgulamasıdır. Bu güven duygusu zedelendiğinde, birey yanıtını bilmediği soruları ChatGPT’ye yöneltme eğilimi gösteriyor. İlişkiyi iyileştirmek ve daha sağlıklı hale getirmek amacıyla kurulan bu yapay zeka ittifakları ise çoğu zaman ilişkinin daha da karmaşıklaşmasına neden oluyor. Bireyin kendisini daha güvensiz, daha kaygılı ve daha korkulu hissetmesine yol açıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Durumun vahametini ortaya koyan Sevilay Abudaram, şunları dikkat çekiyor: “Eskiden saatlerce arkadaşlarla dertleşmek, onlardan akıl almak, anneyle konuşmak, partnerin yakın arkadaşlarıyla konuşarak onun tarafını öğrenmek şeklinde olurdu. Gerek yapay zekaya gerek başka insanlara sormak tamamen yanlış olup, ilişkinin altına dinamit koyan hareketlerdir. Hele ki bu yapay zeka olduğunda daha da risklidir. Çünkü alacağınız cevaplar bir algoritmaya göre geleceğinden ne sizin ilişkinize özgü ne partnerinize özgü yanıtlar olacaktır. İstemik açıdan baktığımızda, eşinizle aranızdaki sorunu bir robota sormak, modern bir 'zihin okuma' hatasıdır. Siz eşinizin gözlerinin içine bakarak, onun ses tonundaki titremeyi duyarak almanız gereken cevabı, soğuk bir ekrandan okumaya çalışıyorsunuz. Bunu ilişkisel tembellik olarak tanımlıyoruz. İlişkinizin ihtiyacı olan şey 'mantıklı' bir veri analizi değil, 'duygusal' bir temastır. Yapay zeka size 'haklısınız' diyebilir, ama o gece sarılıp uyuyacağınız kişi yapay zeka değil, eşinizdir. İlişkinizi verilere değil, birbirinizin kalbine ve niyetine emanet edin.”

Yapay zeka yerine dostlarla, eşlerle sohbet edilmeli. Ondan sağlık konusunda yardım isteme yeninde olmazsa olmaz doktorlarımıza gitmeliyiz. Aksi takdirde onarılmaz sorunlarla karşılaşacağımız gün gibi ortada.