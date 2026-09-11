HAFTANIN KAZANANI BELLİ OLDU
Piyasalarda hareketli geçen haftanın ardından yatırım araçlarının performansı netleşti. Borsa, dolar ve avro yükselirken altın yatırımcısına bu hafta kayıp yazdırdı.
Doları da altını da solladı: Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Yatırımcıların yakından takip ettiği haftalık tablo netleşti. Dolar ve avro yükselirken altın değer kaybetti. Bir yatırım aracı ise haftalık getirisiyle diğerlerini geride bıraktı. İşte parasını TL’sini altın, döviz ve borsada değerlendirenlerin haftalık karnesi...Kaynak: AA
HAFTANIN KAZANANI BELLİ OLDU
BORSADA YÜZDE 3,25'LİK YÜKSELİŞ
BIST 100 endeksi hafta içerisinde 14.000,94 ile 14.673,07 puan arasında hareket etti. Endeks haftayı yüzde 3,25 yükselişle 14.467,25 puandan tamamladı.
ALTIN BU KEZ KAYBETTİRDİ
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,87 düşerek 6 bin 830 liraya geriledi. Böylece gram altın haftanın değer kaybeden yatırım araçlarından biri oldu.
CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN DA DÜŞTÜ
Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1,03 azalarak 44 bin 490 liraya indi. Çeyrek altın ise yüzde 0,83 düşüşle 11 bin 190 liradan haftayı tamamladı.
DOLAR YÜKSELDİ
Dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,34 değer kazandı. ABD doları haftayı 48,4605 lira seviyesinde tamamladı.
AVRO DA KAZANDIRDI
Avro da haftayı yükselişle kapattı. Yüzde 0,38 değer kazanan avronun satış fiyatı 56,4710 liraya çıktı.
İŞTE HAFTANIN KARNESİ
Ana yatırım araçları karşılaştırıldığında yüzde 3,25 yükselen BIST 100 haftanın dikkat çeken kazananı oldu. Dolar yüzde 0,34, avro yüzde 0,38 yükselirken gram altın yüzde 0,87 geriledi. Yatırım fonları yüzde 0,87, emeklilik fonları yüzde 1,54 değer kazanırken hisse senedi fonlarının getirisi yüzde 2,74 oldu.