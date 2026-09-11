Doları da altını da solladı: Haftanın en çok kazandıranı belli oldu

ALTIN BU KEZ KAYBETTİRDİ

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,87 düşerek 6 bin 830 liraya geriledi. Böylece gram altın haftanın değer kaybeden yatırım araçlarından biri oldu.