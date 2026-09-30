Dokuz yıldır arıyorlardı: Oğuzhan, aynı ilçede kimsesizler mezarlığında çıktı: Aile şok üstü şok yaşadı

Avcılar’da 2017 yılında kaybolan Oğuzhan Tekin’in (22) cesedinin olaydan 12 gün sonra sahilde bulunduğu ve kimlik tespiti yapılamadığı için kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Baba Adem Tekin, "12 gün sonra bulunmuş. Adli Tıp Kurumu’nda da 15 gün bekletiliyor ve kimsesizler mezarlığına defnediliyor. İçeride DNA testi verdik, yüzde 99,9 oranında eşleşmiş. Ama bu DNA testini 12 gün sonra bulunduğunda benden DNA isteyebilirlerdi” dedi.

Avcılar’daki evinden 16 Aralık 2017’de saat 15.00 sıralarında çıkan Oğuzhan Tekin, akşam eve dönmedi. İşten dönen Adem Tekin, saat 18.00 sıralarında oğlu Oğuzhan’ı aradı. Babasına dışarıda olduğunu ve 1 saat sonra eve geleceğini söyleyen Oğuzhan’a ulaşılamayınca ailesi polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Bir süre polis ekipleriyle birlikte arama çalışmalarına katılan aile, yıllarca başta sahiller, otogarlar ve havalimanları olmak üzere birçok yerde oğullarını aradı.