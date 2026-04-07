İngiltere Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de görev yapan HMS Dragon adlı savaş gemisinin teknik arıza nedeniyle geçici olarak limana yanaşacağını duyurdu. Açıklamada, sürecin planlı bakım ve lojistik ihtiyaçlar kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

BAKIM VE İKMAL SÜRECİ BAŞLIYOR

Bakanlık sözcüsü, geminin rutin ikmal molası sırasında bakım işlemlerinin gerçekleştirileceğini ifade etti. Bu süreçte erzak takviyesi yapılacağı ve sistemlerin optimize edileceği kaydedildi.

Yaklaşık 200 kişilik mürettebatın, yaşanan teknik soruna rağmen temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

HAZIRLIK SEVİYESİ KORUNACAK

Açıklamada, geminin bakım sürecine rağmen yüksek hazırlık seviyesini sürdüreceği vurgulandı. Yetkililer, HMS Dragon’un gerekli görülmesi halinde kısa sürede yeniden göreve dönebilecek durumda olduğunu belirtti.

İngiliz Kraliyet Donanması’nın en gelişmiş hava savunma destroyerleri arasında yer alan geminin, aynı anda çok sayıda hedefi takip edebildiği ve Sea Viper füze sistemiyle hızlı şekilde müdahale kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

BÖLGEYE YENİ ULAŞMIŞTI

John Healey, 23 Mart’ta yaptığı açıklamada HMS Dragon’un Doğu Akdeniz’e ulaştığını ve savunma operasyonlarına katılacağını duyurmuştu. İngiltere’nin bölgedeki askeri varlığını artırma planı kapsamında geminin Kıbrıs çevresindeki savunma sistemleriyle entegre şekilde görev yapmasının hedeflendiği ifade edilmişti.