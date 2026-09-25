Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve camilerde okunacak bu haftaki cuma hutbesi yayımlandı.
Diyanet'ten sosyal medya ayarı: Hutbeye taşıdı
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu haftaki cuma hutbesinin konusu “Tebliğ Sorumluluğumuz” oldu. Hutbede sosyal medya ayarı dikkat çekti.Dilek Taşdemir
“Tebliğ Sorumluluğumuz” başlıklı hutbede, insanların söz ve davranışlarında dikkatli olması gerektiğine yönelik mesajlar verildi.
Hutbede özellikle sosyal medya kullanımına ilişkin dikkat çeken uyarılar yapıldı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Hutbede, bir söz paylaşılmadan önce doğruluğunun araştırılması, başka bir kişinin hayatına ilişkin yorum yapılmadan önce ise mahremiyetine özen gösterilmesi gerektiği belirtildi.
Bu kapsamda, “Bir sözü paylaşmadan önce doğruluğuna, bir başkasının hayatına dair yorum yapmadan önce ise mahremiyetine özen göstermelidir” mesajı verildi.
Hutbede ayrıca ilim meclislerinde ele alınması gereken konuların sosyal medyada gelişigüzel ve ölçüsüz biçimde tartışılmaması gerektiği ifade edildi.
"YILLARCA TAŞINACAK YARAYA DÖNÜŞEBİLİR"
Hutbede, düşünülmeden söylenen bir sözün veya önemsenmeden yapılan bir paylaşımın insanların hayatında kalıcı izler bırakabileceği iddia edildi.
Bu kapsamda hutbede, “Düşünülmeden söylenen bir sözün, önemsenmeden yapılan bir paylaşımın, sinelerde yıllarca taşınacak bir yaraya dönüşebileceği” ifadelerine yer verildi.
Diyanet'in sosyal medya ayarı verdiği hutbe sosyal medyada da gündem oldu.