Yeniçağ Gazetesi
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Diyanet'ten sosyal medya ayarı: Hutbeye taşıdı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu haftaki cuma hutbesinin konusu “Tebliğ Sorumluluğumuz” oldu. Hutbede sosyal medya ayarı dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Diyanet'ten sosyal medya ayarı: Hutbeye taşıdı - Resim: 1

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve camilerde okunacak bu haftaki cuma hutbesi yayımlandı.

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Diyanet'ten sosyal medya ayarı: Hutbeye taşıdı - Resim: 2

“Tebliğ Sorumluluğumuz” başlıklı hutbede, insanların söz ve davranışlarında dikkatli olması gerektiğine yönelik mesajlar verildi.

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Diyanet'ten sosyal medya ayarı: Hutbeye taşıdı - Resim: 3

Hutbede özellikle sosyal medya kullanımına ilişkin dikkat çeken uyarılar yapıldı.

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Diyanet'ten sosyal medya ayarı: Hutbeye taşıdı - Resim: 4

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Hutbede, bir söz paylaşılmadan önce doğruluğunun araştırılması, başka bir kişinin hayatına ilişkin yorum yapılmadan önce ise mahremiyetine özen gösterilmesi gerektiği belirtildi.

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Diyanet'ten sosyal medya ayarı: Hutbeye taşıdı - Resim: 5

Bu kapsamda, “Bir sözü paylaşmadan önce doğruluğuna, bir başkasının hayatına dair yorum yapmadan önce ise mahremiyetine özen göstermelidir” mesajı verildi.

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Diyanet'ten sosyal medya ayarı: Hutbeye taşıdı - Resim: 6

Hutbede ayrıca ilim meclislerinde ele alınması gereken konuların sosyal medyada gelişigüzel ve ölçüsüz biçimde tartışılmaması gerektiği ifade edildi.

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Diyanet'ten sosyal medya ayarı: Hutbeye taşıdı - Resim: 7

"YILLARCA TAŞINACAK YARAYA DÖNÜŞEBİLİR"

Hutbede, düşünülmeden söylenen bir sözün veya önemsenmeden yapılan bir paylaşımın insanların hayatında kalıcı izler bırakabileceği iddia edildi.

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Diyanet'ten sosyal medya ayarı: Hutbeye taşıdı - Resim: 8

Bu kapsamda hutbede, “Düşünülmeden söylenen bir sözün, önemsenmeden yapılan bir paylaşımın, sinelerde yıllarca taşınacak bir yaraya dönüşebileceği” ifadelerine yer verildi.

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Diyanet'ten sosyal medya ayarı: Hutbeye taşıdı - Resim: 9

Diyanet'in sosyal medya ayarı verdiği hutbe sosyal medyada da gündem oldu.

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