Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Temmuz 2026 Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.
DİSK-AR raporunda korkunç tablo: Asgari ücretli ve emeklinin uğradığı dev zarar kuruşu kuruşuna hesaplandı
DİSK-AR tarafından yayımlanan Enflasyon Haber Bülteni’ne göre, haziran ayı itibarıyla yüksek enflasyon dar gelirlinin alım gücünü eritmeye devam etti. Raporda, asgari ücretin enflasyon karşısında 4 bin 986 lira, en düşük emekli aylığının ise 3 bin 552 lira değer kaybettiği açıklandı.Haber Merkezi
TÜİK verilerine göre yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 32,11, aylık enflasyonun ise yüzde 0,99 olarak gerçekleştiği hatırlatılan raporda, fiyat artış hızındaki yavaşlamanın fiyatların düştüğü anlamına gelmediği, aksine dar gelirli kesimlerin hayat pahalılığı altında ezilmeye devam ettiği vurgulandı.
MAAŞLARDA REEL KAYIP BÜYÜYOR
Raporda, enflasyonun çalışanlar ve emekliler üzerindeki yıkıcı etkisine dair çarpıcı hesaplamalara yer verildi. Buna göre, 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla asgari ücretlinin enflasyon kaynaklı reel alım gücü kaybı 4 bin 986 TL’ye ulaşırken, en düşük emekli aylığı alan bir vatandaşın maaşındaki aşınma ise 3 bin 552 TL olarak hesaplandı.
DİSK-AR, TÜİK'in açıkladığı yüzde 17,76’lık 6 aylık enflasyon oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarında baz alınacağını, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 13,52 oranında bir artış uygulanacağını belirtti.
GELİR GRUPLARI ARASINDAKİ UÇURUM DERİNLEŞİYOR
Enflasyonun toplumun tüm kesimlerini aynı oranda etkilemediğine dikkat çekilen raporda, gelir adaletsizliği ve harcama kalıpları arasındaki makas net verilerle gözler önüne serildi. En düşük gelir grubu toplam gelirden yalnızca yüzde 6,4 pay alabilirken gıda harcamalarına yüzde 29,2 oranında pay ayırmak zorunda kalıyor.
Buna karşın, toplam gelirin yüzde 48’ini elde eden en yüksek gelir grubunun gıda harcamaları toplam harcamaları içinde yüzde 12,4’te kalıyor. Düşük gelirli hanelerin sürekli artan kira, konut ve ulaştırma masrafları nedeniyle en temel ihtiyaç olan gıda harcamalarından kısmak zorunda kaldığı aktarılırken, yüksek enflasyonun gelir dağılımını kronik olarak bozduğu savunuldu.
Ayrıca raporda, 2005 yılına kıyasla genel fiyat seviyesinin 35,4 kat, gıda fiyatlarının ise 53,6 kat arttığı bilgisi paylaşıldı.
EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİM VE GIDADA
Haziran ayında yıllık bazda en yüksek fiyat artışının yüzde 46,14 ile eğitim grubunda yaşandığı belirtildi. Aylık bazda bakıldığında ise halkın en fazla harcama yaptığı gıda ve alkolsüz içecekler grubu yüzde 3,46 artışla ilk sırada yer alırken, konut harcamaları da yüzde 2,30 yükseldi.
TÜİK'E ŞEFFAFLIK ELEŞTİRİSİ
DİSK-AR, TÜİK’in kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen madde fiyat listesini kamuoyuna açıklamama politikasını sürdürdüğünü hatırlatarak, resmi enflasyon verilerinin şeffaflığı ve güvenirliği konusundaki eleştirilerini yineledi.
Öte yandan merkez, ücretlilerin yaşadığı reel kayıpları daha detaylı ele alacak olan kapsamlı "Ücret Kayıpları Araştırması" raporunun 6 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanacağını duyurdu.