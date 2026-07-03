DİSK-AR raporunda korkunç tablo: Asgari ücretli ve emeklinin uğradığı dev zarar kuruşu kuruşuna hesaplandı

MAAŞLARDA REEL KAYIP BÜYÜYOR

Raporda, enflasyonun çalışanlar ve emekliler üzerindeki yıkıcı etkisine dair çarpıcı hesaplamalara yer verildi. Buna göre, 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla asgari ücretlinin enflasyon kaynaklı reel alım gücü kaybı 4 bin 986 TL’ye ulaşırken, en düşük emekli aylığı alan bir vatandaşın maaşındaki aşınma ise 3 bin 552 TL olarak hesaplandı.