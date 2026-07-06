Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dilan Polat sendromu davası: 'Ben Instagram fenomeniyim' diyen kadın kusurlu bulundu

Dilan Polat sendromu davası: 'Ben Instagram fenomeniyim' diyen kadın kusurlu bulundu

Sosyal medya paylaşımları bu kez boşanma davasının en önemli başlıklarından biri oldu.Sakarya'daki davada,eşinin aile mahremiyetini ihlal eden paylaşımlar yaptığını öne süren kocanın iddiaları yargıya taşındı.Yargıtay,kadının sosyal medya kullanımını boşanma davasında kusur olarak değerlendirdi

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Dilan Polat sendromu davası: 'Ben Instagram fenomeniyim' diyen kadın kusurlu bulundu - Resim: 1

Bir çocuk sahibi çiftin karşılıklı suçlamalarla açtığı boşanma davasında kadın, eşinin evliliğin ilk gününden itibaren fiziksel, sözlü ve ekonomik şiddet uyguladığını, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve dış görünüşüyle alay ettiğini ileri sürdü.

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Dilan Polat sendromu davası: 'Ben Instagram fenomeniyim' diyen kadın kusurlu bulundu - Resim: 2

Ayrıca Sabah'ın haberine göre, yaptığı harcamaların yarısının kendisinden talep edildiğini, aracını kullanmasına izin verilmediğini belirterek 150 bin lira tazminat istedi.

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Dilan Polat sendromu davası: 'Ben Instagram fenomeniyim' diyen kadın kusurlu bulundu - Resim: 3

Davalı koca ise eşinin internet ve sosyal medya bağımlısı olduğunu savundu. Eşinin kendisini "Instagram fenomeniyim, ünlüyüm" diyerek tanıttığını, aileye ait özel ve mahremiyet içeren fotoğrafları sosyal medyada paylaştığını, bu durumun evlilik birliğine zarar verdiğini öne sürdü.

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Dilan Polat sendromu davası: 'Ben Instagram fenomeniyim' diyen kadın kusurlu bulundu - Resim: 4

Ayrıca evlilik öncesinden kalan borçları ödemek zorunda kaldığını iddia ederek davanın reddini ve çocuğun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

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Dilan Polat sendromu davası: 'Ben Instagram fenomeniyim' diyen kadın kusurlu bulundu - Resim: 5

Sakarya 2. Aile Mahkemesi, yaptığı değerlendirmede tarafların sosyal medya üzerinden birbirlerine hakaret ettiğini belirledi.

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Dilan Polat sendromu davası: 'Ben Instagram fenomeniyim' diyen kadın kusurlu bulundu - Resim: 6

Mahkeme, kadının da kusurlu olduğuna ancak eşini tehdit eden ve baskı uygulayan kocanın daha ağır kusurlu bulunduğuna hükmetti.

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Dilan Polat sendromu davası: 'Ben Instagram fenomeniyim' diyen kadın kusurlu bulundu - Resim: 7

Bu kapsamda çiftin boşanmasına karar verilirken, ortak çocuğun velayeti anneye verildi.

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Dilan Polat sendromu davası: 'Ben Instagram fenomeniyim' diyen kadın kusurlu bulundu - Resim: 8

Karar, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından da hukuka uygun bulundu.

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Dilan Polat sendromu davası: 'Ben Instagram fenomeniyim' diyen kadın kusurlu bulundu - Resim: 9

Böylece aile mahremiyetini içeren sosyal medya paylaşımlarının boşanma davalarında kusur değerlendirmesinde dikkate alınabileceği yönündeki karar bir kez daha dikkat çekti.

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Dilan Polat sendromu davası: 'Ben Instagram fenomeniyim' diyen kadın kusurlu bulundu - Resim: 10

Yargıtay'ın kararı akıllara Instagram fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ile Instagram'da yaptığı paylaşımlar nedeniyle boşanma noktasına gelmesini hatırlattı.

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