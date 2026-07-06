Dilan Polat sendromu davası: 'Ben Instagram fenomeniyim' diyen kadın kusurlu bulundu

Davalı koca ise eşinin internet ve sosyal medya bağımlısı olduğunu savundu. Eşinin kendisini "Instagram fenomeniyim, ünlüyüm" diyerek tanıttığını, aileye ait özel ve mahremiyet içeren fotoğrafları sosyal medyada paylaştığını, bu durumun evlilik birliğine zarar verdiğini öne sürdü.