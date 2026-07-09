İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Dosyada yer alan değerlendirmelere göre, Dilan Polat'ın köprü üzerinde seyir halindeyken panik atak geçirdiği, bunun üzerine aracını durdurarak araçtan indiği belirtildi.
Dilan Polat hakkındaki soruşturma tamamlandı: Köprüde aracını bırakmıştı
Geçtiğimiz yıl Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yaşadığı olay nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile ilgili savcılık kararını açıkladı.Kaynak: Diğer
Olayı fark eden güvenlik güçleri kısa sürede bölgeye ulaşarak Polat'ı güvenli alana götürdü.
Soruşturma kapsamında hazırlanan incelemelerde, yaşanan durumun yoğun stres kaynaklı bir panik atak olduğu değerlendirilirken, olay sonrası yapılan uyuşturucu testinin pozitif sonuç verdiği bilgisi de dosyada yer aldı.
Savcılık tarafından yapılan değerlendirmede ise Polat'ın köprü üzerindeki davranışlarının herhangi bir suç ya da farklı bir suç girişimi kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edildi.
Sabah'ın haberine göre, tüm incelemelerin ardından savcılık, olayda suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle Dilan Polat hakkında takipsizlik kararı verdi.