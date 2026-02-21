Günümüzde akıllı telefonlar, sosyal medya platformları ve dijital cihazlar günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak uzmanlar, kontrolsüz ve uzun süreli ekran kullanımının hem ruh sağlığı hem de fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bu noktada “dijital detoks” kavramı giderek daha fazla önem kazanıyor.

STRES VE KAYGIYI ARTIRABİLİYOR

Sürekli gelen bildirimler ve sosyal medya akışı, beynin sürekli uyarılmasına neden oluyor. Uzmanlar, bu durumun stres hormonlarının artışına yol açabileceğini ve uzun vadede kaygı seviyesini yükseltebileceğini belirtiyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan karşılaştırmaların özgüven üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor.

UYKU KALİTESİ DÜŞÜYOR

Araştırmalar, yatmadan önce ekran kullanımının uyku düzenini bozduğunu gösteriyor. Dijital cihazlardan yayılan mavi ışık, uyku hormonu olarak bilinen melatonin salgısını baskılayarak uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor. Bu durum, ertesi gün yorgunluk ve dikkat eksikliği gibi sorunlara yol açabiliyor.

DİKKAT SÜRESİ KISALIYOR

Sürekli içerik tüketimi ve çoklu görev alışkanlığı, odaklanma becerisini zayıflatabiliyor. Uzmanlara göre kısa aralıklarla bile olsa ekran molası vermek, dikkat süresini artırmaya ve üretkenliği desteklemeye yardımcı oluyor.

SOSYAL İLİŞKİLER ZAYIFLAYABİLİYOR

Yüz yüze iletişimin yerini dijital mesajlaşmanın alması, kişiler arası bağları olumsuz etkileyebiliyor. Dijital detoks uygulayan bireylerin, sosyal ilişkilerinde daha güçlü ve kaliteli iletişim kurabildiği belirtiliyor.

KÜÇÜK ADIMLAR ÖNERİLİYOR

Uzmanlar, dijital detoks için radikal kararlar almak yerine küçük ve sürdürülebilir adımlar atılmasını öneriyor. Bildirimleri kapatmak, yatmadan en az bir saat önce ekran kullanımını bırakmak ve gün içinde belirli “ekransız zaman dilimleri” oluşturmak bu adımlar arasında yer alıyor.