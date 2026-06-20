Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Dijital çağın karanlığına inat: 'Şehir Işıkları' hala umut saçıyor

Dijital çağın karanlığına inat: 'Şehir Işıkları' hala umut saçıyor

Charlie Chaplin’in "sinema tarihinin en kusursuz yapıtlarından biri kabul edilen Şehir Işıklarının (City Lights) büyüleyici hikayesi, vizyona girişinin üzerinden neredeyse bir asır geçmesine rağmen izleyicileri ağlatmaya ve güldürmeye devam ediyor.

Dilem Taştan Dilem Taştan
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Dijital çağın karanlığına inat: 'Şehir Işıkları' hala umut saçıyor - Resim: 1

1920'lerin sonunda Hollywood, "konuşmalı filmlerin" (talkies) büyüsüne kapılmış ve sessiz sinemayı bir kenara itmişti. İşte tam bu dönemde Charlie Chaplin, endüstrinin tüm baskılarına meydan okuyarak tamamen sessiz –sadece müzik ve ses efektleri içeren– bir başyapıt üretmek için kolları sıvadı. 1931 yılında izleyiciyle buluşan Şehir Işıklarının, Chaplin’in bu büyük kumarı ne kadar büyük bir dâhilikle kazandığının en somut kanıtıdır. Film, sinemanın evrensel dilinin kelimelere ihtiyacı olmadığını tüm dünyaya ilan etti.

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Dijital çağın karanlığına inat: 'Şehir Işıkları' hala umut saçıyor - Resim: 2

Film, Chaplin'in ikonik karakteri "Şarlo"nun (The Tramp), sokaklarda çiçek satan görme engelli genç bir kadına aşık olmasını konu alır.

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Dijital çağın karanlığına inat: 'Şehir Işıkları' hala umut saçıyor - Resim: 3

Şarlo, genç kadının gözlerinin açılması için gereken ameliyat parasını bulmak adına boksörlükten çöpçülüğe kadar her işi dener; hatta alkolik bir milyonerle trajikomik bir dostluk kurar.

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Dijital çağın karanlığına inat: 'Şehir Işıkları' hala umut saçıyor - Resim: 4

Şehir Işıklarının, sadece bir komedi filmi değildir; dönemin Büyük Buhran Amerikasındaki sınıf farklılıklarını, kapitalizmin ikiyüzlülüğünü ve insan ruhunun asaletini yüzümüze çarpan toplumsal bir eleştiridir.

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Dijital çağın karanlığına inat: 'Şehir Işıkları' hala umut saçıyor - Resim: 5

Filmin son sahnesi, bugün bile sinema eleştirmenleri tarafından "sinema tarihinin en etkileyici finali" olarak kabul edilir.

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Dijital çağın karanlığına inat: 'Şehir Işıkları' hala umut saçıyor - Resim: 6

Ameliyat olup sağlığına kavuşan genç kızın, kendisine yardım eden gizemli asilzadenin aslında hırpalanmış bir evsiz (Şarlo) olduğunu sadece ellerine dokunarak anladığı o an seyircileri oldukça duygulandırır.

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Dijital çağın karanlığına inat: 'Şehir Işıkları' hala umut saçıyor - Resim: 7

İzleyicinin boğazında düğümlenen bir hıçkırığa dönüşür.

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