Dijital çağın karanlığına inat: 'Şehir Işıkları' hala umut saçıyor

1920'lerin sonunda Hollywood, "konuşmalı filmlerin" (talkies) büyüsüne kapılmış ve sessiz sinemayı bir kenara itmişti. İşte tam bu dönemde Charlie Chaplin, endüstrinin tüm baskılarına meydan okuyarak tamamen sessiz –sadece müzik ve ses efektleri içeren– bir başyapıt üretmek için kolları sıvadı. 1931 yılında izleyiciyle buluşan Şehir Işıklarının, Chaplin’in bu büyük kumarı ne kadar büyük bir dâhilikle kazandığının en somut kanıtıdır. Film, sinemanın evrensel dilinin kelimelere ihtiyacı olmadığını tüm dünyaya ilan etti.