Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu: Nazan Ünal'ın yeni mesleği şaşırttı

Yüzündeki dövmelerle tüm dünyayı konuşturan Nazan Ünal, dolandırıcılık skandalıyla gündeme gelmişti; Katıldığı programda ünlendikten sonra TikTok’ta canlı yayınlara başladı, ajansla anlaştı ve hediyeli yayınlarıyla binlerce takipçiyi ekran başına kilitledi.Derleyen: Hava Demir
Show TV’de “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programına katılan 40 yaşındaki Ünal, sosyal medyada tanıştığı Burhan adlı kişiyi evlilik vaadiyle dolandırmakla suçlamıştı.
Programa çıktığında dövmeleriyle dikkat çeken Ünal, “Çılgınlık dönemimde yaptırdım, şimdi tövbe ettim. Sildirmeye çalıştım ama yüzümde yanık olunca vazgeçtim” demişti.
Dövmelerinin anlamı olmadığını, yalnızlığını doldurmak için yaptırdığını belirten Ünal, “Kim ne derse desin umurumda değil, kalbimi görmüyorlar” ifadelerini kullanmıştı.
Programa katılımının ardından sosyal medyanın gücünü fark eden Nazan Ünal, kendine yeni bir iş alanı oluşturdu.
Bir ajansla anlaşma yapan Ünal, TikTok üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.
Kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan Ünal’ın hesabında ajans bilgisi yer alıyor.
Canlı yayınlarda izleyicilerden gelen hediyeler de oldukça dikkat çekiyor.
Nazan Ünal’ın dövmeli görüntüsü hala konuşulurken, şimdi de TikTok yayınlarıyla farklı bir sayfa açtığı görülüyor.
Sosyal medya takipçileri, Ünal’ın yeni hayatını yakından izlemeye devam ediyor.