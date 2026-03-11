Yeniçağ Gazetesi
11 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/5
Anasayfa Magazin Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu: Nazan Ünal'ın yeni mesleği şaşırttı

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu: Nazan Ünal'ın yeni mesleği şaşırttı

Yüzündeki dövmelerle tüm dünyayı konuşturan Nazan Ünal, dolandırıcılık skandalıyla gündeme gelmişti; Katıldığı programda ünlendikten sonra TikTok’ta canlı yayınlara başladı, ajansla anlaştı ve hediyeli yayınlarıyla binlerce takipçiyi ekran başına kilitledi.

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
Haberi Paylaş
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu: Nazan Ünal'ın yeni mesleği şaşırttı - Resim: 1

Yüzündeki dövmeleriyle uluslararası gündem olan Nazan Ünal, yeni mesleğiyle yeniden konuşuluyor.

1 10
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu: Nazan Ünal'ın yeni mesleği şaşırttı - Resim: 2

Show TV’de “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programına katılan 40 yaşındaki Ünal, sosyal medyada tanıştığı Burhan adlı kişiyi evlilik vaadiyle dolandırmakla suçlamıştı.

2 10
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu: Nazan Ünal'ın yeni mesleği şaşırttı - Resim: 3

Programa çıktığında dövmeleriyle dikkat çeken Ünal, “Çılgınlık dönemimde yaptırdım, şimdi tövbe ettim. Sildirmeye çalıştım ama yüzümde yanık olunca vazgeçtim” demişti.

3 10
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu: Nazan Ünal'ın yeni mesleği şaşırttı - Resim: 4

Dövmelerinin anlamı olmadığını, yalnızlığını doldurmak için yaptırdığını belirten Ünal, “Kim ne derse desin umurumda değil, kalbimi görmüyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

4 10
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu: Nazan Ünal'ın yeni mesleği şaşırttı - Resim: 5

Programa katılımının ardından sosyal medyanın gücünü fark eden Nazan Ünal, kendine yeni bir iş alanı oluşturdu.

5 10
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu: Nazan Ünal'ın yeni mesleği şaşırttı - Resim: 6

Bir ajansla anlaşma yapan Ünal, TikTok üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.

6 10
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu: Nazan Ünal'ın yeni mesleği şaşırttı - Resim: 7

Kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan Ünal’ın hesabında ajans bilgisi yer alıyor.

7 10
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu: Nazan Ünal'ın yeni mesleği şaşırttı - Resim: 8

Canlı yayınlarda izleyicilerden gelen hediyeler de oldukça dikkat çekiyor.

8 10
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu: Nazan Ünal'ın yeni mesleği şaşırttı - Resim: 9

Nazan Ünal’ın dövmeli görüntüsü hala konuşulurken, şimdi de TikTok yayınlarıyla farklı bir sayfa açtığı görülüyor.

9 10
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu: Nazan Ünal'ın yeni mesleği şaşırttı - Resim: 10

Sosyal medya takipçileri, Ünal’ın yeni hayatını yakından izlemeye devam ediyor.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro