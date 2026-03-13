Yeniçağ Gazetesi
13 Mart 2026 Cuma
Dev silah firması iflas etti: Alacaklıları kapıda bekliyor

ABD merkezli silah üreticisi Umbrella Armory, 16 yılık faliyetinin ardından milyonluk borç yükü nedeniyle resmen iflas başvurusunda bulundu. Alacaklıları kapıda bekleyen iflas eden firma varlıklarını satarak borçlarını ödeyecek.

İflas eden firmalara her gün bir yenisi eklenirken, yüksek performanslı airsoft silah üreticisi Umbrella Armory da iflas koruma
talebinde bulundu.

Firma, milyonluk borç yükü ve sektördeki talep daralması nedeniyle soluğu 3 Mart 2026 tarihinde Kaliforniya Merkez Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’nde aldı.

Mahkeme kayıtlarına göre, iflas eden dev firma, varlıklarını satarak borçlarının ödenmesi için tasfiye sürecine giriyor.

KASASINDA SADECE 1880 DOLAR KALDI

Firmanın mahkemeye sunduğu mali tablolar, iflasın boyutlarını gösterdi. Borcu 148 bin dolar seviyesine ulaştığı için iflas talebinde bulunan Umbrella Armory, kasasında yalnızca 1880 dolar nakit para kaldığını duyurdu.

Firmanın borçları arasında ABD Küçük İşletmeler İdaresi’ne olan 94 bin dolarlık kredi, ödenmemiş vergiler ve yüklü miktarda kredi kartı borcu olduğu ifade edildi. Mahkeme tarafından atanan kayyum, iflas talebinde bulunan firmanın tüm varlıklarını satarak alacaklılara ödeme yapacak.

Uzmanlar, iflas eden dev silah firması Umbrella Armory’nin çöküşünü sektördeki genel durgunluğa bağladı. Umbrella Armory’nin de iflası, silah ve ekipman sektöründeki finansal krizin derinleştiğini
bir kez daha gözler önüne serdi.

