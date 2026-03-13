Dev silah firması iflas etti: Alacaklıları kapıda bekliyor

Firmanın borçları arasında ABD Küçük İşletmeler İdaresi’ne olan 94 bin dolarlık kredi, ödenmemiş vergiler ve yüklü miktarda kredi kartı borcu olduğu ifade edildi. Mahkeme tarafından atanan kayyum, iflas talebinde bulunan firmanın tüm varlıklarını satarak alacaklılara ödeme yapacak.