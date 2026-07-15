Küresel otomotiv sektöründe SUV ve crossover modellere yönelim hız kazanırken, sedan otomobiller de üretim bantlarından çekilmeye devam ediyor. Son olarak Nissan, ABD pazarındaki en önemli modellerinden biri olan Altima'nın üretimini mevcut nesilden sonra sonlandırma kararı aldı.
Dev otomobil firması en çok tercih edilen modelinin üretimini durdurdu: Kimse beklemiyordu
Nissan, ABD pazarındaki 34 yıllık efsane modeli Altima'nın üretimini mevcut neslin ardından sonlandırma kararı aldı.Kaynak: Haber Merkezi
34 YILLIK MODEL TARİHE KARIŞIYOR
İlk kez 1992 senesinde tanıtılan Nissan Altima, özellikle Kuzey Amerika pazarında markanın en çok satan sedan modellerinden biri olarak öne çıktı. Toyota Camry ve Honda Accord gibi güçlü rakiplerle aynı segmentte mücadele eden model, 34 yıllık üretim hayatı boyunca milyonlarca adet satışa ulaştı.
Fakat değişen tüketici tercihleri nedeniyle Nissan, Altima için yeni nesil geliştirmeme kararı aldı.
NİSSAN SUV VE ELEKTRİKLİ MODELLERE ODAKLANIYOR
Altima'nın üretimden kaldırılmasıyla birlikte Nissan'ın ABD'deki sedan ürün gamı büyük ölçüde Sentra modeliyle sınırlı kalacak. Şirket daha önce de amiral gemisi sedanı Maxima'nın üretimini sonlandırmıştı.
Bu adımla birlikte Nissan'ın küresel stratejisinde SUV, crossover ve elektrikli araç yatırımlarına daha fazla ağırlık vermesi bekleniyor.
Üretimi sona eren veya sonlandırılan modeller arasında şunlar yer alıyor:
Chevrolet Malibu – General Motors, yaklaşık 60 yıllık modeli üretimden kaldırdı.
Subaru Legacy – 36 yılın ardından üretime veda etti.
Acura TLX – Honda'nın lüks markası sedan modelini ürün gamından çıkardı.
Volvo S60 ve S90 – Şirket birçok pazarda sedan modellerini sonlandırarak elektrikli ES90 ve SUV'lara yöneldi.
Audi A4 – Geleneksel model adı kaldırıldı, yerini yeni isimlendirme stratejisi kapsamında A5 Sedan aldı.
Üreticiler, yeni yatırımlarını giderek daha fazla yüksek kâr marjı sunan SUV modelleri ve elektrikli araç platformlarına kaydırıyor. Bu eğilim, önümüzdeki yıllarda daha fazla sedan modelin üretimden kaldırılabileceğine işaret ediyor.