Dev otomobil firması en çok tercih edilen modelinin üretimini durdurdu: Kimse beklemiyordu

34 YILLIK MODEL TARİHE KARIŞIYOR

İlk kez 1992 senesinde tanıtılan Nissan Altima, özellikle Kuzey Amerika pazarında markanın en çok satan sedan modellerinden biri olarak öne çıktı. Toyota Camry ve Honda Accord gibi güçlü rakiplerle aynı segmentte mücadele eden model, 34 yıllık üretim hayatı boyunca milyonlarca adet satışa ulaştı.