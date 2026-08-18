Dev jean markası iflas etti: Borç yüküne dayanamadı: İşte detaylar

Açıklamasında, "Geçtiğimiz aylarda şirket için sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak amacıyla yorulmadan çalıştık. Ancak tüm çabalarımıza rağmen geçmişten gelen borçların mali yükü üstesinden gelinemeyecek kadar ağır oldu." ifadelerini kullandı.