Petrol yeniden 100 doların üzerinde
UBS, 9 Eylül tarihli raporunda Brent petrolün varil fiyatının yeniden 100 doların üzerine çıkarak temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. ABD-İran çatışmasının enerji arzı üzerindeki riskleri sürüyor.
Dev banka yatırım için o sektörleri işaret etti: Yeni dönemde öne çıkabilirler
Brent petrolün 100 doların üzerine çıkmasının ardından UBS tahminlerini değiştirdi. Banka, enerji maliyetlerinin yükseldiği yeni dönemde yatırımcıların radarına girebilecek sektörleri ve emtiaları tek tek sıraladı.Kaynak: Diğer
Petrol yeniden 100 doların üzerinde
UBS petrol tahminlerini yükseltti
Arzdaki sıkışıklık ve stoklardaki düşüşün ardından banka beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Brent için yıl sonu tahmini 85 dolardan 95 dolara, Mart 2027 beklentisi ise 80 dolardan 90 dolara çıkarıldı.
Stoklardan 150 milyon varil eksildi
Denizde depolanan petrol stoklarının yalnızca iki ay içerisinde 150 milyon varil azaldığı belirtildi. Körfez ülkelerinden yapılan ihracatın da çatışma öncesindeki seviyelerin altında kaldığı kaydedildi.
100 dolar psikolojik eşik
UBS, Brent petrolün 100 doların üzerine çıkmasının piyasalar açısından psikolojik önem taşıyabileceğine dikkat çekti. Buna rağmen yatırım görünümünde kâr büyümesi ve yapısal yatırımların daha belirleyici olması bekleniyor.
Çin yeniden petrol almaya başladı
Çin'in ham petrol ithalatı haziranda günlük 7,15 milyon varil seviyesindeyken ağustosta yaklaşık 9 milyon varile yükseldi. UBS'ye göre bu tablo, yüksek fiyatlara rağmen talebin güçlendiğine işaret ediyor.
Emtialar portföylerde öne çıkabilir
Enerji maliyetlerinin hisse senedi ve tahvil getirileri üzerinde baskı oluşturması halinde UBS, farklı emtialara yapılan yatırımların portföy çeşitlendirmesinde rol oynayabileceğini değerlendirdi.
Bakır ve alüminyuma dikkat çekti
Yapay zekâ, elektrifikasyon ve artan elektrik talebinin enerji altyapısına yönelik ihtiyacı büyütmesi bekleniyor. Banka bu süreçte sanayi ekipmanlarının yanı sıra bakır ve alüminyum yatırımlarının desteklenebileceğini belirtti.
Yapay zekâ yatırımlarında alan genişliyor
UBS'ye göre yapay zekâ ve teknoloji yatırımları yalnızca teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmayabilir. Elektrik üretimi, enerji kaynakları ve bunlarla bağlantılı sektörlerin de yatırım temasına dahil edilmesi öneriliyor.
Yapay zekâ yatırımlarında alan genişliyor
UBS'ye göre yapay zekâ ve teknoloji yatırımları yalnızca teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmayabilir. Elektrik üretimi, enerji kaynakları ve bunlarla bağlantılı sektörlerin de yatırım temasına dahil edilmesi öneriliyor.
UBS Avrupa'da 3 sektörü seçti
Banka, Avrupa piyasalarında tercih ettiği sektörleri sanayi, bankacılık ve bilgi teknolojileri olarak sıraladı. Küresel hisse senetlerinde ise yüksek enerji maliyetlerine rağmen yükselişin devam edebileceği beklentisini korudu.