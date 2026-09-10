Dev banka yatırım için o sektörleri işaret etti: Yeni dönemde öne çıkabilirler

Çin yeniden petrol almaya başladı

Çin'in ham petrol ithalatı haziranda günlük 7,15 milyon varil seviyesindeyken ağustosta yaklaşık 9 milyon varile yükseldi. UBS'ye göre bu tablo, yüksek fiyatlara rağmen talebin güçlendiğine işaret ediyor.