Hatay'da mahalle halkı tarafından 'kaza yokuşu' olarak bilinen bölgede son 3 ayda 2 araç yaklaşık 2 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu. Yaralanmalı kazaların yaşandığı bölgede daha büyük kazaların ve olayların yaşanmaması için mahalle halkı çözüm istiyor.
Depremden beri aynı tehlike: ‘Kaza yokuşu” için mahalleli çözüm istiyor
Hatay’ın Antakya ilçesinde mahalle sakinlerinin "kaza yokuşu" olarak adlandırdığı tehlikeli yolda son 3 ayda 2 araç yaklaşık 2 metre yükseklikten bir evin bahçesine uçtu.Kaynak: İHA
Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde yokuşlu olan yolda son 3 ay içerisinde 2 araç 2 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu. Araçların sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmeleri ve yol kenarında herhangi bir korkuluk olmaması nedeniyle yaşanan kazalarda yaralanmalar oldu.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada; 34 EVY 603 plakalı otomobil, rampa yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvardan aşağı başka bir aracın üzerine uçtu. Otomobil içerisinde sıkışan 3 kişi yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Son zamanlarda aynı yerde yaşanan kazalara dikkat çeken mahalle sakinleri, burada defalarca kaza olduğunu ve kesin bir çözümle kazalara önlem alınması gerektiğini söylediler.
Duvarın bulunduğu alanda daha büyük bir facia yaşanmadan önlem alınması gerektiğini ifade eden İsmail Aşık, "Burada dün kaza oldu, yaklaşık 3 ay önce de burada bir araç düşerek kaza yaptı. Dün de komşu köyden birisi misafirliğe gelmiş, misafirlikten geri dönerken aracı aşağıya düştü.
Aşağıya düşünce araç, benim aracımın üzerine düştü. Yaralanma oldu, ambulansı çağırdık ve hastaneye götürdüler. Burası depremden beri bu halde duruyor. Biz buraya istinat duvarı istiyoruz. Burada benim torunlarım oynuyor. Burada bir daha kaza olmasın, kötü bir olay yaşanmadan bir çözüm istiyoruz" dedi.
Defalarca kaza olan bölgeye istinat duvarının yapılması gerektiğini söyleyen Ali Acar, "Dün çok elim bir kaza oldu ve bu kazayı çok ucuz bir şekilde atlattık. Aynı yerde aynı kazanın ikinci kez yaşanışı. Daha önce de yaklaşık üç ay önce aynı şekilde bir kaza yaşadık ve dün de yine bir kaza oldu. Burada herhangi bir önlem alınmadığı takdirde bu tür kazalar daha da yaşanmaya devam edecek. Burada defalarca uyarılmamıza rağmen herhangi bir tedbir alınmadı.
Köyümüzde çeşitli bölgelere, farklı yerlere yaklaşık 500 metreye yakın istinat duvarı yapıldı. Buraya da 3 metre ve 10 metre genişliğinde bir duvar yapılması gerekiyor. Üç yıldır bu duvarın yapılması için mücadele ediyoruz. Misafirlerimiz bizi ziyarete geldi, maddi hasarla ucuz atlattık.
Çok şükür, kendilerinde önemli bir şey yok. Fakat burada önlem alınmadığı takdirde her an her şey olabilecek bir bölge burası ve vatandaş olarak dilekçemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.