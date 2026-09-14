Depremden beri aynı tehlike: ‘Kaza yokuşu” için mahalleli çözüm istiyor

Defalarca kaza olan bölgeye istinat duvarının yapılması gerektiğini söyleyen Ali Acar, "Dün çok elim bir kaza oldu ve bu kazayı çok ucuz bir şekilde atlattık. Aynı yerde aynı kazanın ikinci kez yaşanışı. Daha önce de yaklaşık üç ay önce aynı şekilde bir kaza yaşadık ve dün de yine bir kaza oldu. Burada herhangi bir önlem alınmadığı takdirde bu tür kazalar daha da yaşanmaya devam edecek. Burada defalarca uyarılmamıza rağmen herhangi bir tedbir alınmadı.