Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Mahkeme heyeti, pastanenin yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile fenni mesul Mehmet Tekin’e 6’şar yıl 8’er ay hapis cezası vererek Kervancıoğlu ve Pekel’in tahliyesine hükmetti. Sanıklardan 3 kişi beraat ederken, 5 kamu görevlisine ise 4’er yıl 5’er ay hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde, Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucunda, en küçüğü 6 aylık Asude bebek olmak üzere 35 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, depremde yakınlarını kaybedenler, bazı sanıklar ve taraf avukatları beyanda bulundu.

Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin görüşünü tekrarladı.

Mahkeme heyeti; pastanenin yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile fenni mesul Mehmet Tekin'e 6'şar yıl 8'er ay hapis cezası vererek Kervancıoğlu ve Pekel'in tahliyelerine karar verdi. Kamu görevlileri Mustafa Şirikçi ve Mehmet Dişçeken ile iç mimar Ertan Danacı'nın beraatine; diğer 5 kamu görevlisinin ise 4'er yıl 5'er ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Depremde oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu gözyaşları eşliğinde karara tepki gösterirken sanık yakınları kararı alkışlayarak karşıladı.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın zemin katında faaliyet gösteren pastanenin yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama", müteahhit Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Ayrıca binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesinde görev yapan Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan ve Mehmet Dişçeken ile pastanedeki tadilatları denetlemeyen Onikişubat Belediyesi personeli Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı ve Mustafa Şirikçi hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Yargılama sürecinde müteahhit Aktaş yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 11'inci duruşma öncesinde esasa ilişkin görüşünü açıklamış, sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ve Ertan Danacı'nın "olası kastla kasten öldürme, olası kastla nitelikli kasten öldürme, olası kastla yaralama" suçlarından, fenni mesul Mehmet Tekin'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", 7 kamu görevlisinin ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmalarını istemişti.