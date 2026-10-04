Deprem uzmanlarından Adana ve Osmaniye açıklaması: Çok deprem olur ama…

Adana Saimbeyli'de 17 dakika arayla 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde yaşanan 2 depremden sonra Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem yaşanması tedirginliği yükseltti.
Yaşanan deprem sonrası, uzmanlardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
Adana Saimbeyli'de 17 dakika arayla 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde yaşanan 2 depremden sonra Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem yaşanması tedirginliği yükseltti.
Yaşanan deprem sonrası, uzmanlardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
‘ÇOK DEPREM OLUR AMA BÜYÜK DEPREM GELMEYECEK’
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, NEFES’e yaptığı değerlendirmede Üşümezsoy, bölgede meydana gelen depremlerin Çukurova’nın kuzeyindeki fayları gösterdiğini belirterek, “Bugün de Saimbeyli, Feke ve güneyde olan depremler, tekrar gözleri Adana’nın çatısı diye tanımladığım Çukurova’nın kuzeyindeki fayları göstermektedir” dedi.
Bölgede çok sayıda fay bulunduğuna vurgu yapan Üşümezsoy, “Adana’nın kuzeyindeki havza saatin tersi yönünde bir topaç gibi dönerek iki yönde yırtılıyor. Bu ikincil faylar nedeniyle birçok faya dönüşüyor buradaki kesim. Birçok fay olduğu için de büyük, devam eden bir fay olmadığından büyük depremler değil ama çok sayıda daha küçük depremler oluşturulur” ifadelerini kullandı.
Bölgede daha önce gerçekleştirdiği değerlendirmelerden de bahseden Üşümezsoy, “Çok deprem olur ama büyük deprem gelmeyecek. Çünkü büyük deprem gelmesi için büyük bir fay düzlemi, devam eden fay düzlemi ve orada yapışma gerekir” dedi.
‘DEPREMLER KÖRFEZ’E VE ADANA’YA YAKLAŞIYOR’
Bilim insanı Prof. Dr. Naci Görür, Adana’nın Saimbeyli ve Osmaniye’nin Sumbas ilçelerinde meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.
Görür, açıklamasında 4,8–5,1 büyüklüğündeki depremlere değinerek bunların Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde olduğunu belirtti. Görür, “Depremler Körfez’e ve Adana’ya yaklaşıyor! 6 Şubat depremleri etkisini gösteriyor. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.
‘BÜYÜK DEPREM BEKLENTİM OLAN BİR BÖLGE DEĞİL’
TGRT Haber canlı yayınında depremler hakkında açıklamalarda bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, 6 Şubat depremlerinde bölgede bir fayın kırıldığından bahsetti. Tüysüz, bu depremlerden sonra Saimbeyli ve Malatya taraflarında sarsıntıların yaşandığına vurgu yaptı.
Tüysüz, son depreme ilişkin, “Büyük bir deprem beklentim olan bir bölge değil, onu söyleyebilirim” dedi. Bölgede çok sayıda fay bulunduğunun altını çizen Tüysüz, başka noktaların tetiklenmesi ile ilgili de “Benim böyle bir beklentim yok” dedi.
‘SAVRUN FAYI İLE ALAKASI YOK’
Deprem bilimci Dr. Ramazan Demirtaş, TGRT Haber’de depremler hakkında açıklamalarda bulundu. 21 Eylül tarihindeki 5 büyüklüğündeki Saimbeyli depreminden bahseden Demirtaş, bugün yaşanaan 4.8 ve 4.7 büyüklüğündeki sarsıntıların da aynı bölgede kaydedildiğini belirtti. Demirtaş, bölgenin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden beri artçı aktivitenin devam ettiği alanlardan biri olduğuna dikkat çekti.
Saimbeyli çevresindeki son sarsıntıların Savrun Fayı ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş, bu “Göksun Açılmalı Büklüm Bölgesinde: 6 Şubat 2023 (13:24) Mw=7.6'lık depreminin 06.02.2023-04.10.2026 tarihleri arasında 4.0-6.0 arası toplam 189 ARTÇI deprem oldu. Bu depremlerin olmayan savrun fayı ile hiç alakası yok” sözlerini sarf etti.
‘BEN BÜYÜK BİR DEPREMİN HABERCİSİ OLARAK BUNLARI YORUMLAYAMAM’
TGRT Haber’de depremleri değerlendiren bir isim de Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, oldu. Adanalıların panik yapmaması gerektiğine dikkat çeken Bektaş,
“Adanalıların panik yapmasına gerek yok. Niçin bunu söylüyorum? Bu tür depremleri 2023 yılından yani büyük Maraş depreminden beri yaşıyoruz. Bu ne anlama geliyor? 3 yıldan beri bu tür orta büyüklükteki depremlerin savrun fay zonu üzerinde görülmesi bu fayın şu özelliğini gösteriyor bize. Bu fay zonu zayıf bir fay zonu büyük bir deprem enerjisi biriktiremeden aynı bölgede 4-5 büyüklüğündeki biriktirdiği enerjiyi bırakıyor. Beş büyüklüğünde bir deprem zaten çevrede bir olumsuzluk yapmadı. Dolayısıyla ben büyük bir depremin habercisi olarak bunları yorumlayamam. Yani arkadan yedi büyüklüğüne bir deprem gelecek olasılığı daha zayıf, daha güçlü olan bir şey. Dolayısıyla şu anda panik yapacak bir durum yoktur.
'ÖYLE 7-8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLECEK FAYLAR DEĞİL BUNLAR’
Depremleri CNN TÜRK canlı yayınında değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana ve Osmaniye'deki sarsıntıların birbirine yakın bölgelerde ve aynı tektonik sistem içinde meydana geldiğinden bahsetti. Pampal, söz konusu fayların bilinen ve aktif faylar olduğunu ifade ederek, “Öyle 7-8 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar değil bunlar. Daha çok 5-6 büyüklüğü arasında deprem üretebilir” dedi.
‘6 ŞUBAT’IN AKTARDIĞI GERİLME TETİKLEMİŞ OLABİLİR’
Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Habertürk canlı yayınında Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremleri değerlendirdi.
Barış, sarsıntıların 6 Şubat 2023 yılında yaşanan büyük depremlerden sonra bölgeye aktarılan gerilmeyle ilişkili olabileceğini söyledi. Barış, büyük depremlerin oluşturduğu gerilmenin bölgedeki mevcut tektonik gerilmeyle birleşerek küçük faylarda kırılmaları tetiklemiş olabileceğini ifade etti.
Peş peşe kaydedilen 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki depremlere de değinen Barış, ilk iki sarsıntının 5,2 büyüklüğündeki depremin öncüsü olabileceğini ifade etti.
Depremlerin büyüklüklerinin art arda yükselmesinin ise daha büyük bir depremin geleceği şeklinde yorumlanamayacağını kaydeden Barış, “Bundan sonra daha büyük olacak demek kesinlikle mümkün değil. Kesinlikle bundan sonra deprem olmayacak demek de mümkün değil” dedi.
Barış, sosyal medyada bilimsel çalışmaya dayanmadan gerçekleştirilen “büyük deprem olacak” şeklindeki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini de vurguladı.