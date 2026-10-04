Deprem uzmanlarından Adana ve Osmaniye açıklaması: Çok deprem olur ama…

‘ÇOK DEPREM OLUR AMA BÜYÜK DEPREM GELMEYECEK’

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, NEFES’e yaptığı değerlendirmede Üşümezsoy, bölgede meydana gelen depremlerin Çukurova’nın kuzeyindeki fayları gösterdiğini belirterek, “Bugün de Saimbeyli, Feke ve güneyde olan depremler, tekrar gözleri Adana’nın çatısı diye tanımladığım Çukurova’nın kuzeyindeki fayları göstermektedir” dedi.

Bölgede çok sayıda fay bulunduğuna vurgu yapan Üşümezsoy, “Adana’nın kuzeyindeki havza saatin tersi yönünde bir topaç gibi dönerek iki yönde yırtılıyor. Bu ikincil faylar nedeniyle birçok faya dönüşüyor buradaki kesim. Birçok fay olduğu için de büyük, devam eden bir fay olmadığından büyük depremler değil ama çok sayıda daha küçük depremler oluşturulur” ifadelerini kullandı.

Bölgede daha önce gerçekleştirdiği değerlendirmelerden de bahseden Üşümezsoy, “Çok deprem olur ama büyük deprem gelmeyecek. Çünkü büyük deprem gelmesi için büyük bir fay düzlemi, devam eden fay düzlemi ve orada yapışma gerekir” dedi.