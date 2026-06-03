Denizlerin sessiz katili: Hayalet ağlar tehlike saçmaya devam ediyor

DENİZ CANLILARI İÇİN SESSİZ TEHDİT

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, kopan veya terk edilen balıkçı ağlarının deniz ekosistemine zarar vermeyi sessizce sürdürdüğünü söyledi.

İnsan kontrolü dışında kalan ağların su altında kaldıkları sürece canlıları avlamaya devam ettiğini belirten Öztürk, ticari ve göçmen türlerin bu ağlara takılarak yaralanabildiğini ya da yaşamını yitirebildiğini ifade etti.