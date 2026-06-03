5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Karaburun Dalış Merkezi öncülüğünde İzmir’in Karaburun ilçesi Büyük Ada açıklarında gerçekleştirilen etkinlikte dalgıçlar yaklaşık 25 metre derinliğe indi. Yapılan çalışmada kıyı balıkçılığında kullanıldığı belirlenen terk edilmiş ağ tespit edilerek sudan çıkarıldı.
Denizlerin sessiz katili: Hayalet ağlar tehlike saçmaya devam ediyor
İzmir Karaburun’da Çevre Günü etkinliğinde deniz ekosistemini tehdit eden yaklaşık 100 metrelik hayalet ağ su altından çıkarıldı. Uzmanlar, terk edilen balıkçı ağlarının mercanlardan deniz kaplumbağalarına kadar birçok canlı için ölümcül risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.
Ağın üzerinde canlı ve ölü yengeçlerin yanı sıra çeşitli deniz kabuklularına rastlandı. Yaşayan canlılar kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
DENİZ CANLILARI İÇİN SESSİZ TEHDİT
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, kopan veya terk edilen balıkçı ağlarının deniz ekosistemine zarar vermeyi sessizce sürdürdüğünü söyledi.
İnsan kontrolü dışında kalan ağların su altında kaldıkları sürece canlıları avlamaya devam ettiğini belirten Öztürk, ticari ve göçmen türlerin bu ağlara takılarak yaralanabildiğini ya da yaşamını yitirebildiğini ifade etti.
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Öztürk, Türkiye’deki tüm denizlerde kayıp, terk edilmiş veya yırtılmış ağlara rastlandığını vurgulayarak, "Dünya denizlerinde kullanılan balıkçı ağlarının yaklaşık yüzde 5,7'si kayıp." dedi.
EN FAZLA MERCANLAR VE KAPLUMBAĞALAR ETKİLENİYOR
Öztürk, mercanlar, deniz kuşları ve deniz kaplumbağalarının hayalet ağlardan en fazla zarar gören canlılar arasında yer aldığını belirtti. Kayıp ağların tanımlanması, işaretlenmesi ve bildirilmesine yönelik uluslararası çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Birleşmiş Milletler Plastik Sözleşmesi çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Öztürk, hazırlanmakta olan uluslararası düzenlemelerin balıkçı ağlarına ilişkin hukuki çerçeveyi güçlendireceğini söyledi.
Öztürk, "Bu sözleşme kayıp ağlarla ilgili hukuki boşlukların doldurulmasına da katkı sağlayacak. Ağların kaybolması halinde ilgili kurumlara bildirim zorunluluğu getirilmesi değerlendirilen konular arasında yer alıyor." diye konuştu.
Denizlerin korunmasında farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çeken Öztürk, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle sorunun azaltılabileceğini vurguladı.
PLASTİK ATIKLAR DA TEHDİT OLUŞTURUYOR
Karaburun Dalış Merkezinin sahibi ve dalış eğitmeni Hamdullah Aras, "Balıkçılar bazı durumlarda ağları çıkaramayınca keserek bırakmak zorunda kalıyor. Ancak bu ağlar bulundukları yerde kalmaya devam ettikçe çevredeki canlıları yakalamayı sürdürüyor." dedi.
Dalış eğitmeni Arzu Arslan ise hayalet ağların yanı sıra plastik atıkların da deniz yaşamını tehdit ettiğini belirtti.
Çevre bilincinin artırılmasının önemine değinen Arslan, plastik atık toplayan, Scuba Schools International’ın ücretsiz çevrim içi çevre eğitim programını tamamlayan ve deniz ekosistemlerini koruma konusunda farkındalık sahibi kişiler için ücretsiz dalış deneyimi kampanyası düzenlediklerini söyledi.