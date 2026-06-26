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Kaynak: Haber Merkezi

Komedyen Deniz Göktaş'ın 24 Haziran'da YouTube'da yayımladığı "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinden alınan kesitlerin yer aldığı X paylaşımlarına erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) aktardığı bilgiye göre karar, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındı. Uygulamanın ardından söz konusu içerikler, X platformunda Türkiye'den erişilemez hale getirildi.

GÖSTERİ MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Kısa sürede 2 milyondan fazla izlenmeye ulaşan gösteride Deniz Göktaş; Silivri'deki tutuklu siyasetçiler, CHP'de gündeme gelen mutlak butlan tartışmaları, suça sürüklenen çocuklar ve Türkiye'deki psikoloji eğitimi gibi güncel konuları mizahi bir dille ele aldı. Gösteriden kesitler sosyal medyada geniş şekilde paylaşılmıştı.

SİYASİ TARTIŞMAYA DA KONU OLDU

Gösteri, sosyal medyanın yanı sıra siyasi tartışmaların da odağına yerleşti. AK Parti'nin eski MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Göktaş'ın gösterisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerin "mizah değil hakaret" olduğunu savundu.

Tayyar, ağır eleştirinin mizahın bir parçası olabileceğini ancak doğrudan hakaret içeren ifadelerin "şaka" kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek gösteriye tepki gösterdi.